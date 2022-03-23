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福斯商旅VanLife車款全員到齊！ 全新Caddy California在台搶先曝光

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-23 17:25:20

因VanLife 風潮興起，台灣福斯商旅積極向原廠爭取，讓California露營車家族最新成員、以第五代Caddy Maxi Life 為基礎所衍生的露營車款： Caddy California於今日(3/23) 首度亮相，勢必為國內露營、戶外休閒市場再掀話題。

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全新Caddy California搶先亮相 　VanLife 車款全員到齊

承襲第五代Caddy Maxi基礎所衍生的Caddy California，搭載全新California專屬露營配備，外觀包含：「伸縮式車側遮陽棚」、便利收納的「隱藏式戶外摺疊桌椅」，亦可選配提升舒適空間的「全景玻璃車頂」，讓戶外旅行不論晴雨都能隨心展開，與家人共享大自然之美；車室內裝則以實用機能設計為導向，可滿足喜好戶外生活的玩家，除了California車系所標配符合人體工學的「碟型彈簧床架」，搭配舒適「雙人摺疊臥鋪」，帶給乘員如家一般的舒適體驗；另配置「環艙遮陽簾」、「遮光置物袋」、以及「通風換氣紗窗」，不僅使車內空氣保持清新，亦可讓車主及乘員安穩入眠。同時，為讓車主享受嶄新的車居生活，更具備獨一無二的行動迷你廚房「隱藏式流理台」，包含單爐烹飪瓦斯爐、餐具置放儲物區，讓戶外生活更輕鬆愜意，享受在家一樣的舒適自在；同步搭載LED臥艙閱讀燈、LED尾門照明燈、230V歐規插座，給予用車環境極為便利與舒適。

此外，全新Caddy California搭載2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，可提供 122 匹最大馬力及 32.6公斤米最大扭力，並搭配7速雙離合器自手排變速箱，配置新世代的速度感應式電子動力輔助轉向系統，滿足駕駛在美好旅途中皆能保持優異的操控性和穩定性。在車身尺寸方面，Caddy California車長4,853mm、車寬1,855mm、車高2,042mm，軸距則為2,970mm，可帶來更出色的舒適乘坐空間。而為全面滿足車主獨特用車風格與偏好，除了全新Caddy Maxi車系原有車色，再增添Caddy California的專屬車色－蘋果綠，共10款繽紛亮眼車色。

福斯商旅搶攻露營市場　新推出Caravelle VanLife Box 好野露營組」

現代人對VanLife概念日益普及與重視戶外休閒生活，讓露營風潮熱度持久不衰，台灣福斯商旅為給予國人與眾不同的移動選擇，特別針對Caravelle車型（T5/T6/T6.1），導入專屬原廠套件「Caravelle VanLife Box好野露營組」，其中包含折疊式床架、床墊，流理臺，以及收納大空間等實用性十足的露營套件，不僅安裝拆卸輕鬆又便利，還可不受限制的創造出高彈性後艙空間。全新推出的Caravelle VanLife Box好野露營組，即日起於全台11間展示中心同步販售，正式售價NT$226,100元，五月底前下訂享有「好野心動價」NT$177,618元。

此外，活動現場除了展示全新Caddy California、Caravelle VanLife Box 好野露營組外，還同步展出由車主精心客製的T6.1 Caravelle露營概念車－「Cara-fornia」。「Cara-fornia」命名源自於California 露營車的構想，加上Caravelle車型擁有極高的運載能力及寬大行李艙空間，車主不須更動車體結構，就能為家人親手打造像「家」一樣舒適的移動空間；其中包括後座放置移動式床墊，甚至能直接變為移動式客廳，帶給家人不一樣的用車新體驗，完美展現品牌VanLife精神與傳承。

台灣福斯商旅以最佳的行車體驗與完善的安全防護科技，回饋所有熱愛戶外休閒與愛好人車生活合一的「VanLifer」，再加上全方位多元機能與收納空間，更是所有喜愛車居的「VanLifer」心所嚮往的最佳夥伴，台灣福斯商旅誠摯邀請所有玩家們親身蒞臨感受VanLife精神的獨特魅力。

創造你的VanLife 影片連結：https://youtu.be/yv9Oom8s3D8

Caravelle VanLife Box好野露營組 建議售價：新台幣$226,100元，五月底前下訂享有「好野心動價」NT$177,618元。

Caravelle VanLife Box專屬展示中心：

內湖太古汽車

 (02) 2793-0303 #655

 台北市內湖區瑞光路28號2樓
北投太古汽車

 (02) 2892-1098

 台北市北投區大業路20號
中和元三汽車

 (02) 2248-5333

 新北市中和區中山路二段372號
三重億利汽車

 (02) 2278-2377

 新北市三重區新北大道二段65號
桃園榮陞汽車

 (03) 357-4475

 桃園市大興西路三段778號
新竹揚昌汽車

 (03) 532-2100

 新竹市中華路一段257-1號
台中億眾汽車

 (04) 2243-9111

 台中市北屯區文心路四段621號
台中太古汽車

 (04) 2262-1829

 台中市南區復興路一段32號
彰化富王汽車

 (04) 737-6668

 彰化縣彰化市中山路三段763號
高雄太古汽車

 (07) 382-5119

 高雄市三民區大順一路9號
高雄永驊汽車

 (07) 310-6880

 高雄市左營區大中二路77號

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