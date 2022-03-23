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網球／突然宣布退役　Barty：贏得溫布頓讓我改變想法

▲澳洲名將Ashleigh Barty。(圖／美聯社／達志影像)
▲澳洲名將Ashleigh Barty。(圖／美聯社／達志影像)

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-23 19:02:07

現役女單世界排名第一，三屆大滿貫冠軍得主Ashleigh Barty，今天透過個人社群網站正式宣布退役。對於自己為何突然急流勇退？她坦言在贏得溫網之後獲得非常大的滿足，也覺得是時候享受人生了。

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在單、雙打項目都取得成功的Barty，今年4月24日才會年滿26歲，但已經占據世界第一的位置長達119周，並拿下過3座大滿貫冠軍。在過去她也曾經退役過一段時間，成為一名板球運動員，回來之後還能開啟職業生涯另一個高峰，堪稱天賦異稟。

2022年，Barty以開季11連勝，勇奪澳網冠軍，並且是生涯首座澳網冠軍。在今天突然宣布退役，成為繼比利時名將Justine Henin之後，第二位在世界第一位置上宣布退役的球員。

「今天我宣布退出職業網壇，這對我來說是艱難、而又五味雜陳的。我不知道該如何跟你們分享這個消息，所以我讓我的好朋友Casey Dellacqua幫助我。我非常感謝這項運動給我的一切，離開時我仍然感到自豪和滿足。感謝一路以來支持我的每一個人，我將永遠感激我們一起創造的一生的回憶。」Barty如此說道。

Barty坦言自己現在已經沒有身體上的動力和情感上的渴望，能讓自己維持在最高水平，挑戰所需要的一切。「我知道需要付出多少努力才能展現最好的自己，我已經和團隊說過很多次了——我再也沒有那種動力了。我已經為網球這項美麗的運動付出了一切，我對此感到十分滿足。對我來說這就是成功。」

Barty表示自己過去的確也曾經退役、然後回歸過，但這次不同，她意識到是時候放下球拍，去追逐其他的夢想。「去年溫網對我個人和職業生涯都改變了很多。當你為了一個目標奮鬥了一生，贏下溫網就是我在網球運動中的終極夢想，這真的改變了我的想法。」

「在溫網後我就感覺到了這種衝動，我和團隊也談了很多。但是我內心還有一小部分沒有得到滿足。在第二段職業生涯裡，我的觀點發生了轉變，我的幸福和快樂並不取決於成績和結果。」Barty以此做為結尾說道，「在澳網遇到的挑戰，我想這對我來說是最完美的方式來慶祝這段職業生涯。我永遠、永遠不會停止熱愛網球，它將一直是我生命中非常重要的一部分。但是現在我認為自己該去享受下一階段的旅程了，作為Ashleigh Barty本身，而不是以運動員的身份。」

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