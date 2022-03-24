新世代Mini 3D油/電雙行，預計2023年第三季登場

關於新世代Mini掀背車先前已釋出偽裝照，而日前原廠又再度公布偽裝測試圖，並且也一併釋出部分資訊，至於何時上市？據了解預計2023年第三季。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×全新世代Mini之前已有公布偽裝圖，而日前又再度釋出測試圖，雖然仍全車包覆，但可以看出新世代車型依舊保有熟悉的圓形元素，車內方面據了解依然會採用圓形中控設計，但在系統豐富度與格局規劃會有所改變。此次公布的圖片明顯是在雪地進行測試，其目的就是為了確保Mini電動車能提供品牌一貫甚至更精進的動態表現。至於動力系統新世代Mini仍會使用燃油引擎，但為了朝電能化邁進也會提供純電版本，而登場時間據了解應會落在2023年第三季。Mini日前釋出在雪地測試電動車的偽裝圖。×Mini日前釋出在雪地測試電動車的偽裝圖。新世代Mini座艙應仍會維持圓形元素。×新世代Mini座艙應仍會維持圓形元素。全新Mini 3D除有汽油動力外也會有純電系統。×全新Mini 3D除有汽油動力外也會有純電系統。 007 60周年紀念版，只能說這輛Land Rover Defender特仕車太帥了 AMG 歡慶 55 周年 Mercedes-AMG G 63 Edition 55 登場 【車勢星聞】林志穎演華燈指定角色「跟車有關」，才能本色演出