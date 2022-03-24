打破謠言揭開謎底，Ferrari首款休旅車型Purosangue官方預告亮相!

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Ferrari親自公布品牌首款休旅車Purosangue的預告後也證實了謠傳多年的小道消息，從官方唯一釋出的前緣照片中可看出車頭帶有新世代的家族設計語彙，以類似Roma及SF90的細長狀車燈輪廓最為代表，兩者間則透過一道內凹折線相互串聯，由於是高底盤的休旅車型因此前保桿的面積能夠更為放大，兩側的進風口尺寸同樣相當驚人，光是透過幾樣部件的簡單組合便能看出Purosangue極具侵略性的面部樣貌。
雖然目前未有車側及尾端的照片可做參考，但依先前外媒拍攝到的照片顯示輪拱及側裙採用的是防滾石噴濺的黑色塑料材質，車頂線條則採跑車感強烈的斜背式造型，尾燈則以類似296 GTB的輪廓呈現，同時燈具下方還有強化空氣力學的導流通道設計，後保桿下緣則帶有顯眼的擴散器及四出排氣尾管設定。
動力資訊同樣未公布，但依越趨嚴格的歐盟排汙法規來看最有可能導入的是296 GTB的油電系統，其2.9升V6雙渦輪增壓引擎可發揮出830匹的最大馬力，高規車型則有機會搭載SF90 Stradale的那具V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力甚至上看破千匹，但無論哪種動力配置四輪傳動應會是該車型的標配項目，而新車預計在今年底前會進入產線，最快2023年便會正式交付至車主手上。