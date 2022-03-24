Toyota GR 86最新廣告中替GR Corolla的現身埋下伏筆!

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Toyota GR家族新成員GR 86公布了最新的廣告片段，片中是以一群GR團隊與主管共同討論不同片段的廣告反應，內容是GR 86在尚未營業的商場中高速滑移快速穿梭藉以帶出車輛的高超駕馭性能，接著將場景拉進商場內，此時出現了兩部GR Supra帶領著新成員在商場內靈活穿梭，此一片段讓在座的GR小組及長官熱血不已，最後一段甚至以跳躍跳台的方式做為整部廣告的精采結尾，不過最後的結束方式竟只有兩部GR車型讓主管不甚滿意，原來是替下一部GR成員GR Corolla埋下伏筆。
雖然片中未對GR Corolla有所闡述，但依先前外媒得知的訊息表示將會採用代號G16E-GTS的1.6升三缸渦輪增壓引擎為其動力來源，最大輸出為268匹馬力同時搭配與GR Yaris相同的四輪傳動系統，雖然種種跡象顯示GR Corolla將配置手排變速箱，不過Toyota最近才剛透漏Gazoo Rally Racing Challenge正替GR Yaris研發一款新的8速變速箱，是否會沿用到GR Corolla身上目前尚未得知，但至少在GR 86廣告中已預告GR Corolla即將現身的消息，就只能請車迷們再耐心等待囉。