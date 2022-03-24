新竹保時捷中心開幕，台灣首座『Destination Porsche』設計概念打造全新品牌體驗

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新竹保時捷中心總面積 3,400 坪，建築充分體現新現代主義「簡潔、流線、科技、速度」。外觀設計融入流線鋁板、LOW-E 玻璃帷幕與太陽能，內部規劃則以極致貼心的感受為本，建置出目前全台唯一具備賓客地下室停車區的展示中心，顧客於陰雨天時能舒適地直達展示空間。
2 樓貴賓休息室配置透視瞭望台，車主能居高觀看維修保養廠，愛車即時狀態一覽無遺。廠區採用通過原廠認證 VAS 的歐洲進口頂尖機具，另設有頂級的板金維修設備 - 來自義大利 Spanesi 大樑校正儀，對於汽車底盤及車身等部位的檢修測量精準度極高，確保售後服務的高品質與高效率。
此外，展車區有著全新極致運動化 Cayenne Turbo GT，與兩部具有醒目塗裝的車款完美呈現保時捷嚴選選色，分別是極負盛名的經典星璃桃（Rubystar）及石頭灰（Stone Grey），以顏色的力量彰顯出車主獨特個性。Kid Corner 限時展出一幅濃縮保時捷意象、藝術與童趣的樂高牆，寬度達 4 公尺使用約 8.7 萬顆樂高積木組成，新竹保時捷中心是全台第一座與台灣唯一樂高認證大師黃彥智先生合作大型作品的汽車展間，邀請車主車迷朋友蒞臨參觀。
展間也著重數位化的觸控式介面應用來提升賓客與產品及服務的互動，因應車款屬性不同，共有 四大主題展區：「Highlight Module」展示保時捷最新車款；「E-Performance Module」則以數位科技結合新世代純電或混合動力車款，如 Taycan、充電服務、Porsche Connect 及互動式觸控螢幕等；「Tequipment」展售保時捷原廠技術裝備配件；Approved Module」提供 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務，詳細展示保時捷認證中古車車況，安心有保障。
另外，『Porsche Driver Selection』陳列販售多樣化的高質感精品；『Kid Corner』使親子家庭賓客的孩子們能盡情在此遊玩、著色、閱讀保時捷兒童讀物，充分沉浸於舒適自在的氛圍；『Owner’s Collection』具備 2 種不同風格的交車空間『The Salon』與『Tech』，尊榮且難忘的交車體驗將在此發生；售後服務廠則設置 2 個『Dialogue Bay』提供交車檢查與鈑噴服務。
完工後的新竹保時捷展示中心將擁有 14 處新車展示區、全棟共 24 個售後保修獨立工作位與 109 格停車位，並設置 2 座 320Kw 高速充電站，充電 5 分鐘續航力即可達 100 公里，保時捷電動車車主將更能享受無焦慮的暢快旅程。透過展間特殊規劃與最高規格軟硬體配備，台灣保時捷將攜手智華汽車共創新竹保時捷展示中心貼心無縫的一站式頂尖服務。
【Porsche Centre Hsinchu 新竹保時捷中心】
地址：新竹縣竹北市中華路 718 號
營業時間：週一至週日 09:00 – 20:00
電話：03-5528888
【Porsche Studio Hsinchu 新竹保時捷都會概念店】
地址：新竹縣竹北市嘉豐南路一段 148 號
營業時間：週一至週日 09:00 – 19:00
電話：03-6565656