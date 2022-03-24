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攻城獅邀楊文科同遊關西 不打籃球改做藍染

▲新竹縣長楊文科日前受新竹街口攻城獅職業籃球隊邀請，到關西鎮「大自在工作室」與攻城獅隊球員一起體驗手做藍染活動。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科日前受新竹街口攻城獅職業籃球隊邀請，到關西鎮「大自在工作室」與攻城獅隊球員一起體驗手做藍染活動。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-24 09:54:48

新竹縣長楊文科日前受新竹街口攻城獅職業籃球隊邀請，到關西鎮「大自在工作室」與攻城獅隊球員一起體驗手做藍染活動，球員們專注製作藍染藝品的模樣，讓楊文科大讚不已，直呼「攻城獅不只籃球打得好，藍染也嚇嚇叫！」

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攻城獅隊將在3月25日舉辦「客家主題日」活動，日前也安排球員們到關西鎮體驗手做藍染製品，並邀請楊文科到場共襄盛舉。眾人先由大自在工作室講師曾秀寶介紹製作藍染的植物原料、技法與流程，再分別拿起白色的大方巾，搭配橡皮筋、彈珠、小木棍等工具又摺又綁，一邊互相討論各自想要浸染出的圖案，現場熱鬧不已。

楊文科說，攻城獅球員們來自各地，幾乎沒有本地的客家人，不過球員們去年曾到新埔鎮做柿餅，這次再到關西鎮了解藍染製作過程，透過天然植物製作各樣的工藝品，讓球員們可以更體會到客家文化。

楊文科也提到，關西鎮是有百年歷史的古鎮，有很多古蹟、歷史建築，也有很多像仙草等等的客家美食，到這裡遊玩四季皆宜，希望能讓攻城獅隊大開眼界，也歡迎球迷們常來「白天遊新竹、晚上看球賽」。

攻城獅隊球員宋宇軒說，第一次到關西鎮體驗手做藍染很開心，可以感受一下客家氣息。球員朱雲豪則表示，藍染對他來說是新奇的體驗，希望自己的作品可以做的和掛在牆壁上展示的作品一樣美。

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