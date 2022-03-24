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縣道122線43.5K改善工程 竹縣府30日開說明會

▲縣道122線43.5K改善工程，新竹縣府將於30日召開說明會。圖為工程示意圖。（圖／新竹縣政府提供）
▲縣道122線43.5K改善工程，新竹縣府將於30日召開說明會。圖為工程示意圖。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-24 10:01:58

新竹縣政府表示，被列為新竹縣十大交通建設之一的五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程，將在本月30日辦理細部設計地方說明會，說明細部工項與金額等項目，並聽取地方民意，請民眾踴躍出席。

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新竹縣政府工務處指出，五峰鄉縣道122線43.5K路段因道路線形不佳、彎道半徑過小，且跨越高潛勢土石流區，每遇颱風豪雨常有土石崩落，為了改善道路交通安全，縣府將針對該路段截彎取直並興建橋梁。

改善方案將在坑溝下游採用旋臂工法新建全長235米的預力箱型梁橋跨越坑溝，避開土石流潛勢溪流，以達到道路截彎取直，並配合現況地形平順銜接既有道路。

工務處表示，本案已在108年通過環境影響評估審查，109年獲得生活圈經費補助，目前正辦理土地徵收作業、細部設計以及水土保持計畫審查。110年9月已經辦過第一次地方說明會，向當地民眾說明工程規畫配置、工作期程、施工中交通維持方式與在地意象融入。

本月30日將辦理細部設計地方說明會，以說明細節工項、金額等項目為主，並向地方民眾說明路線方案成果、聽取地方民意或相關建議，符合在地需求，說明會也會同步在新竹縣政府工務處臉書平台線上直播。

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