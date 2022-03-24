奧運選手的強大後盾　全能的「運動醫學」

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運動醫療團隊結合了各專科醫師，包括復健科醫師、骨科醫師、中醫，以及家醫科醫師，這些醫師平時就在照顧選手，所以對於運動員的狀況很了解，另外還有運動防護員與物理治療師，一起照顧著運動員的健康。林瀛洲表示，運動防護員很像運動員的褓姆，現在我們的選手越來越不會「失常」，因為運動防護員幾乎大小事都在協助選手，例如賽前熱身、伸展，賽後的收操，協助選手在很短的時間內處理疲勞，恢復狀態，當照顧越精緻細化，運動員傷腦筋的事就越來越少，更專注賽場。
Q：比賽受傷，緩解後能繼續完賽？林瀛洲表示，當運動員受傷時，該繼續撐完全場，還是宣告放棄？林瀛洲表示，專業醫療人員會評估傷勢的嚴重程度，假如傷勢不會惡化到以後有嚴重後遺症，則以現階段有效的方法處理傷勢，並能迅速恢復，都會支持運動員繼續比賽。而平常照顧團隊很重要，因為運動員平常訓練或過往的比賽經驗可能受過傷，因此治療過選手很多次，醫生和選手之間長期下來已培養「互信」，運動員在賽場上一旦受傷，就能夠相信醫師幫忙處理完傷勢是有辦法恢復並回去場上比賽。
日後的運動生涯也相當重要。林瀛洲表示，若傷勢嚴重到影響到運動生命，我們會在當下和運動員討論，但是堪稱運動界最高殿堂「奧運」這樣的比賽，也許選手這輩子就只有一次機會，「我相信每個選手的夢想，就是站上奧運的舞台」。以東奧為例，只有這一屆有空手道比賽，或許下一屆就沒有了，因此醫師就會考量使用更多的方法或力量，想辦法讓選手完賽。
Q：運動醫學是怎麼幫助運動員，提升運動表現與生活品質？運動員要有好的運動表現，林瀛洲表示，以奧運為例，所有運動員會把自己的狀態調整到最顛峰，而巔峰的基本面就是「健康」，只要不健康，能力、技巧再好完全都沒用。假設選手要進行冠亞軍決賽，結果早上起床鬧肚子痛，獲勝機率會大幅降低。因此醫護團隊的角色是於賽前想辦法維持選手的健康，讓他可以正常訓練與比賽，賽後醫療團隊則是想辦法盡快讓選手的疲勞得以代謝並恢復，才有辦法接受後面的訓練及比賽。
林瀛洲認為，這次2020東京奧運的表現是歷年來最好的，「對未來幾屆奧運會很有壓力，有沒有辦法再有這麼好的成績？」，本次是爆炸性的2金4銀6銅，其中4銀也是有機會拿下金牌的。希望這樣的氣勢很成績不要斷掉，3年後的巴黎奧運很快就到了，未來醫療團隊要繼續盡力將選手照顧得更好、未來也能有很好的成績表現。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53163
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