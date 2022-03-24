台北市長挺誰參選？新潮流、民主活水不表態

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至於兩名非現任參選人陳賢蔚與邵維倫，吳思瑤也表示，兩人都是民意代表背後最資深的助理，吳更形容過去擔任過她辦公室主任的陳賢蔚是她「背後最重要的男人」。吳思瑤強調，兩人都經過中央與地方民代助理的歷練，也確信會是最好且最具經歷的人選。
而民進黨前秘書長羅文嘉、立委洪申翰以及無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑等人，則力挺「民主活水」連線所提出的謝孟羽與許菡芸兩名新人參選人。羅文嘉強調，兩人都是他相當支持的年輕人，當初兩人在尋求他的支持時，他曾經出過關於「營養午餐法」的考題，結果最後兩人都相當稱職地完成法案的編列，甚至還成為立法院內各黨立委爭相支持的法案。
至於民進黨在2022年選戰中，至今尚未提出台北市長的參選人，其中衛福部長陳時中與交通部前部長林佳龍，都是各派系力挺的對象。不過新潮流派系與民主活水連線，對於台北市長議題都相對低調。
吳思瑤表示，民進黨是個有制度的政黨，基層也願意給黨更多一點的時間去決定人選，不過基層也會提前開始為市長或議員選舉做超前部署的準備。「最重要是希望中央能夠早點定案，有意角逐的候選人也要大方表態。」吳思瑤說，光復台北這次民進黨大有機會，只要最強市長候選人一但拍板，基層都能夠提供進行最強的市政後援。
羅文嘉則直言，這次2022選戰，他相信民進黨無論是在市長還是市議員，都能推出很好的人選。「如果民進黨這次推出適當的台北市長候選人，我覺得很有機會能贏得選戰。」羅文嘉說，黨有黨的提名機制，只要按照制度走，自然就會選出最適合的人選。「目前現在浮上檯面的人選，不管是陳時中或林佳龍，或是其他人選，我覺得都不錯，都是很好的人選。」