7件紅單轉售　花敬群：建議開罰100萬

內政部昨結合地方政府等單位，發動全國性預售屋聯合突襲稽查，57個建案有40個建案設有違規事項，其中有7件屬於紅單轉售或紅單未保障消費者權益。內政部次長花敬群今（24）日表示，會要求地方政府從重處分，建議開罰100萬元。
內政部昨表示，有3個建案未依規定向縣市政府報請預售屋備查即進行銷售，將處罰建商3至15萬元；12個建案使用的紅單（購屋預約單）有違反不得約定不利於消費者等規定情形，將處罰建商按違規戶數每戶15至100萬元，另同時發現有買受人違規轉售紅單情事，也將按戶處罰買受人15至100萬元。
稽查也發現，7個建案所使用的買賣契約內容不符合定型化買賣契約規定（如交屋保留款低於房地總價5％，或未列明停車位高度等），將按違規戶數每戶處罰建商6至30萬元。
13個建案代銷業者在廣告中未註明業者名稱、定金單據或簽訂買賣契約書時未指派不動產經紀人簽章、現場銷售人員無經紀人員資格或銷售中心總銷金額達6億元卻未置專任經紀人，將處罰代銷業者6至30萬元
內政部說，還有23個建案銷售中心或樣品屋未取得合法建築使用文件，將依建築法等規定要求業者限期改善或裁罰，逾期未改善者將命其停止使用。
另外有4個建案業者在刊登廣告上有疑似不實或誤導消費者認知情形或銷售時未揭露預售屋主、附屬建物面積及公設分攤比例，後續將由地方政府於7日內要求業者說明，若確實將移送公平交易委員會處理，最高可處罰2500萬元。