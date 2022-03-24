防COVID-19重症　新加坡將為高風險者再打追加劑

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星國衛生部長王乙康表示，政府將開始為風險較高者接種第2劑追加劑。不過這沒有強制性，未接種第2劑追加劑的民眾仍可以保持「完整接種」的狀態。
新加坡實施「接種者有別」措施，完整接種者才能在餐廳內用、進入商場及景點等場所。民眾需要接種追加劑才能維持完整接種狀態。
衛生部指出，隨著民眾生活逐步回到常態，有必要保護社會中較弱勢、較可能因感染COVID-19而出現重症的族群，因此，政府將為80歲及以上、住在安養機構者、患有慢性病等高風險族群提供第2劑追加劑。
衛生部說，上述這些族群接種疫苗後的保護力最容易隨著時間消退，建議他們在打完第1劑追加劑後約5個月，接種第2劑追加劑。至於其他年齡層較低的族群，因為對疫苗的反應效果較好、重症風險較低，目前專家團未有接種第2劑追加劑的建議。
此外，在擴大開放邊境方面，新加坡去年9月開始推行「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），下一階段將轉型為「疫苗接種者旅遊架構」（Vaccinated Travel Framework）。自4月1日起，來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種COVID-19疫苗，就可在免隔離的情況下入境新加坡。
在此架構下，新加坡也將調整染疫後的醫療費用規定。衛生部表示，目前新加坡公民、永久居民及持有長期准證的外籍人士若在返星後14天內確診COVID-19，必須自行負擔相關醫療及隔離費用。
但在調整後的新規定下，上述民眾若已完整接種，儘管是在從海外返回新加坡後的14天內確診，也不需自行負擔相關醫療及隔離費用。
據衛生部統計，截至22日，星國92%人口已完整接種，71%已接種追加劑。（編輯：黃自強）1110324