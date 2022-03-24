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赤貧立委成「百萬富翁」　洪申翰：少用錢、想買二手車

▲民進黨立委洪申翰的財產申報屢受到關注。（圖／翻攝自洪申翰臉書）
▲民進黨立委洪申翰的財產申報屢受到關注。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-24 17:58:35

民進黨立委洪申翰過去因存款不多，被封為「赤貧立委」。監察院23日公布最新一期廉政專刊顯示，洪最新申報存款106萬7396元，相較2020年增加45萬7902元，名下仍無房產及車子。洪申翰對此向《NOWnews今日新聞》記者表示，自己的財產就是正常的收入與花用，如果少吃一點鹹酥雞也許可以存更多；他也透露，有想說要買代步工具，鎖定的是十幾萬的二手車。

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洪申翰去年曾因名下財產僅有61萬元，另加上一張保單和代步用機車，被封為「赤貧立委」；根據監察院公布最新財產申報內容，洪申翰最新申報現金8370元、存款106萬7396元，另有一張「富邦人壽守護一生終身健康保險」保單，累積已繳保險費11萬9130元，再度受到關注。

對此洪申翰說，立法院工作繁忙，無暇也無心去研究理財投資資訊，就是正常收入與花用有這樣的存款。　

洪申翰說，平常也用不到甚麼錢，就是吃東西、喝東西，然後買生活用品。其實有想說要買代步工具，但買不起新的，就看看十幾萬的二手車，「新車哪買得起，不敢看新車」。

洪申翰也打趣說，如果自己晚上少吃一點鹹酥雞，也許還可以再存更多。他也提到，自己長年關注的氣候變遷風險與危機比自己的存款重要。

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