境外移入創新高！王必勝曝有班機落地採檢竟「39％確診」
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增124例境外移入COVID-19確診個案，再創新高，其中落地採檢就驗出陽性的也高達88人。對此，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，目前境外確診陽性率較高的區域已從歐美轉變到東南亞，更透露今日有一班飛機，落地採檢後全機137乘客竟有53人確診，陽性率高達38.68％。
王必勝在臉書發文指出，「今天境外移入確診案例124人再創新高，其中落地採檢確診88人也是最高紀錄。目前境外確診陽性率較高的區域已從歐美轉變到東南亞，這週又以越南最多，今天甚至某一班飛機137個乘客有53人驗出確診。」
王必勝隨後感謝辛苦的醫療團隊，並進一步透露「自從3/7檢疫天數縮短，我們的防疫政策已經開始進入另一個階段。在走向解封的這個過渡階段，我們會聽到加速開放的訴求，但同時也有很多民眾希望維持國內低確診的狀態。其實我們優良的防疫成績，讓我們有時間超前準備，有他國的經驗可以學習，有機會等待更好的藥物或有利的變種...也就是我們有主動選擇的空間，而不像很多國家都是失控下無計可施的狀態。」
王必勝最後強調，「解封的條件很多，但我認為最重要的就是完整疫苗施打的覆蓋率，這也是影響解封速度的關鍵。為了保護自己，也為了讓社會早日正常並接軌國際，建議尚未完整接種疫苗的民眾，一定要儘量儘快的施打。希望我們能一起穩健安全的到達最後目標。」（編輯：倪浩軒）
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