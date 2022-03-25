【屏東異國景點】屏東也能拍出在國外的感覺！和風建築、南洋海灘...滿滿的異國風味

我是廣告 請繼續往下閱讀
說到屏東你會想到什麼？恆春老街還是墾丁大街？浮淺還是香蕉船？其實除了海邊，屏東還有很多你想像不到的隱藏版景點，像是有著歷史痕跡的眷村神社、渡假風的休閒農場、網美必拍打卡景點等等，馬上跟著ReadyGo為大家精選的私房景點，來趟溫暖屏東一日、二日遊吧！
星砂灣
你也受夠人滿為患的白沙灣了嗎，來到墾丁其實還有一些遊客較少的美麗海灘，這次推薦的是後壁湖附近的星砂灣，確切位置在後壁湖漁港出口燈塔的南側，這片小沙灘的恬靜氛圍讓人有種來到國外的錯覺，清澈的碧綠色海水和藍白鄉間的小燈塔更是星砂灣最迷人的特點，享受美景同時也記得別留下垃圾或任意撿拾當地的星砂，才能保留它最原始的美麗喔。
地址｜屏東縣恆春鎮大光路123號
勝利新村(勝利星村創意生活園區)
歷史悠久的勝利新村過去是軍官眷舍，近年來經過整理後注入新靈魂，走在濃濃復古味的小巷與老屋間可以發現許多有意思的藝術裝置，目前勝利新村有巷弄市集、星空電影院和街頭表演，也有許多咖啡廳和小店進駐，不管白天或夜晚造訪勝利新村都有一番風味，非常適合假日出門散步、休閒。
地址｜勝利星村創意生活園區(屏東市青島街)
點燈時間｜24小時開放
官方粉專｜勝利星村
九棚大沙漠
有別於大家對墾丁只有大海藍天的既定印象，其實滿洲鄉這個人跡罕至的小村莊有著一片沙丘型荒漠，這片獨一無二的沙漠與緊鄰的河口、大海形成奇特的畫面，九棚大沙漠的美麗和壯觀只有親自走訪才能體會，許多來到這裡的人還會體驗一種九棚限定的活動「吉普車飆沙」，乘著沙灘車奔馳在高低不一、地形多變的沙漠，刺激度絕不亞於雲霄飛車！
地址｜屏東縣滿州鄉港仔村
高士小神社
看到這座潔白夢幻的鳥居像是一秒來到日本，純白簡約的鳥居、山巒和湛藍太平洋形成一片讓人平靜的圖畫，其實這座神社背後的意義是為了紀念牡丹鄉曾發生的牡丹社事件，另外附近還有一排在八八風災後建立的深灰色木屋，從高處望去也相當有日式風味，雖然山中位置稍嫌偏遠，不過這遼闊的海景視野絕對值得一訪。
地址｜屏東縣牡丹鄉高士佛29號
看更多>>【 屏東景點 | 牡丹 】高士神社。天堂的入口。國境之南純淨鳥居
獅頭庄水農場
假日找不到地方遛小孩來這裡就對了！不但有大人小孩都喜歡的大片草原可以滑草，想要野餐、烤肉，甚至露營也都沒有問題，獅頭庄水農場除了遼闊大草原外還有6公頃的超大湖泊，農場內提供多項休閒活動如腳踏船、戲沙、釣魚等，非常適合假日帶著家人來享受自然風光。
地址｜屏東縣新埤鄉
電話｜0905 959 161
營業時間｜假日開放9:00-18:00
四重溪溫泉
四重溪溫泉一直是屏東知名溫泉勝地，每年都會舉辦溫泉季，這次四重溪溫泉公園以紫色、櫻花為主題點綴，夜晚時走進公園能感受滿是紫色星海的璀璨浪漫，除了泡湯以外也可以到品嘗在地美食、到附近老街和蝴蝶谷步道走走，非常推薦情侶來場四重溪兩天一夜小旅行喔。
地址｜屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號
官網｜四重溪溫泉季
潮州日式歷史建築文化園區
潮州日式歷史建築文化園區是近期潮州少有的新景點，位在潮州熱鬧的冷熱冰圓環附近，原為百年歷史宿舍，經整建之後現在成為展覽歷史和藝文的新據點，木造房屋和碎石子鋪成的地板營造出濃濃日本風味，雖然園區占地並不是非常大，但環境相當清幽，停車也很方便，適合大家吃完冷熱冰後順道逛逛。
地址｜屏東縣潮州鎮延平路22號
電話｜08-7894515
開放時間｜周二至周日 09:00～17:00（周一公休）
臉書｜潮州日式歷史建築文化園區
墾丁-快樂熊貓樂園
如果你來到墾丁想要有比民宿飯店更特別、更新鮮的住宿體驗，那絕對要來嘗試這種懶人奢華露營法，快樂熊貓樂園園區就在白沙灣海灘邊，提供搭建好的帳篷且內附床鋪、電扇冷氣和電視等設備，齊全完善的帳篷讓露營ㄧ點也不麻煩狼狽，輕輕鬆鬆就可以美美入住，園區內還有酒吧餐廳和烤肉區，讓你可以完全享受到像在國外海島般的沙灘度假風情，絕對是墾丁旅遊的新選擇！
地址｜屏東縣恆春鎮水泉里白沙路31-2號
電話｜0933 712 622
開放時間｜24小時
>> 墾丁-快樂熊貓樂園 臉書
樹夏飲事
樹夏飲事在鳳凰樹下乍看像棟殘破不堪的廢墟老屋，仔細走訪才發現它更像個充滿巧思和設計的藝術品，石塊堆疊環繞四周，不規則狀的泥牆和整棟透明的房屋風格強烈卻相容不衝突，屋外的老鳳凰樹在5、6時更會綻滿火紅的花朵，成為許多人特地前來拍照的景點。餐廳內的手作藝品和特色家具打造出歐式鄉村與復古風交織的氛圍，舒服地讓人想待上大半天。
地址｜屏東縣恆春鎮恆西路12-21號
電話｜0928 568 099
營業時間｜10:30～18:00 周四公休
>> 樹下飲事 臉書
大花農場
採草莓不稀奇，你有採過玫瑰嗎？位在屏東九如的大花農場占地四公頃多，每年玫瑰花盛開時都會開放民眾入園採摘玫瑰，除此之外這裡的玫瑰是食用玫瑰，採完玫瑰後還可以製成果醬，農場也有各式玫瑰製成的飲品、壽司等食物，推薦大家可以來賞花散步，也是個情侶約會的好選擇
地址｜屏東縣九如鄉九如路一段15號
電話｜ 08 739 6588
開放時間｜2021年11月13日~2022年4月5日
營業時間｜假日9:00～17:00
>> 大花農場 臉書
糧田集市
陽光、草皮、市集和野餐，這裡恰好擁有構成一個美好假日的所有元素，在米白色的夢幻帳棚裡和好友們暢談歡飲，或躺在大草地上看著白雲藍天，入夜後亮起的溫暖黃燈更是讓氣氛加溫，不管是遛小孩、約會或是三五好友聚餐，都是一個完美的度假景點。
地址｜潮州鎮潮州路337號正對面
電話｜0930340304
營業時間｜16:00～24:00周二公休
>> 糧田集市 粉專
鈕扣倉庫
原為廢墟的鈕扣倉庫在一群有理想的年輕人巧手改造後，如今成為一處富有多元靈魂的空間，在上千坪的鈕扣倉庫裡可以發現酒吧、咖啡廳、燒烤吧、古著店甚至是滑板場等等，整座倉庫內的擺設布置多由廢棄物或老舊物品組裝而成，同時兼具環保與創意設計。夜晚時亮起的燈光更為倉庫營造出泰國市集的氛圍，任何人來到這裡肯定都會很chill！
地址｜屏東縣恆春鎮恆西路12號
電話｜0933 272 056（不開放電話預約）
官方粉專｜鈕扣倉庫
【延伸閱讀】
>> 嚴選屏東夜市必吃銅板美食！汕頭火鍋溫體牛幾分熟都好吃
>> 告白零失誤！精選8個夢幻屏東夜景，國境之南隱藏的絕美秘境景點大公開
原文出處 : ReadyGo 【屏東異國景點】屏東也能拍出在國外的感覺！和風建築、南洋海灘...滿滿的異國風味
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw