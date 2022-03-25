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台股早盤紅翻黑！高低差百點　貨櫃續弱、部分鋼鐵強勢

▲台北股市今（25）日開盤後也走高40多點，來到17747點，但隨後急拉回翻黑，反跌65點來到17633點，高低差來到110多點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（25）日開盤後也走高40多點，來到17747點，但隨後急拉回翻黑，反跌65點來到17633點，高低差來到110多點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-25 09:43:082022-03-25 09:57:57

烏俄談判露曙光、再加上美國初領失業金人數創53年新低，美股四大指數昨（24）日收漲，台北股市今（25）日開盤後也走高40多點，來到17747點，但隨後急拉回翻黑，反跌65點來到17633點，高低差來到110多點，之後跌幅收斂。權值股台積電早盤漲7元，來到598元。貨櫃三雄續弱、部分鋼鐵股強勢。

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美股道瓊指數24日上漲349.44點，或1.02%，收34707.94點；那斯達克指數上漲269.24點，或1.93%，收14191.84點；標普500指數上漲63.92點，或1.43%，收4520.16點；費城半導體指數上漲172.39點，或5.13%，收3532.72 點。

台北股市今日開盤跌3.26點，加權股價指數以17695.8點開出，隨後拉高後又回落，高低差百點，9點半過後跌幅持續縮小。權值股台積電早盤漲7元，來到598元。聯電、鴻海在平盤上下震盪。其他電子股，南亞科、旺宏跌1%相對弱勢，大立光、緯創、國巨則逆勢抗跌來到盤上。航運股續弱，長榮與陽明跌2.5%以上，萬海跌逾1%。部分鋼鐵股強勢漲，如官田鋼、燁輝、盛餘、彰源、允強漲1到2%。


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