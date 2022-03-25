《咒》是台灣最頂恐怖片？網揭「一關鍵」太強：狂抖3天
台灣恐怖電影《咒》由導演柯孟融執導，近日上映後引起不少話題，靈感來自駭人聽聞的高雄真人真實事件，驚嚇程度獲封為「台灣影史最強恐怖片」，對此有網友也將其和另一部恐怖片《粽邪》比較，貼文引發熱議。
一名網友在Dcard發文提到，自己對於鬼片是怕又愛看，所以都會想先瞭解到底是多可怕，才能做好心裡準備，「最近朋友約我假日去看《咒》，聽大家講起來，《咒》好像真的很可怕，之前看過《粽邪》，一和二都看過，就是怕個一兩天而已的程度，請問這兩個比起來，哪個比較可怕？」
貼文曝光後，許多網友們都留言表達看法，「100%是咒」、「咒啊，看完三天開著燈睡覺」、「咒可怕到我沒時間吃冰旋風，整個融化」、「看咒不要帶爆米花，會灑滿地」、「咒比較可怕，粽邪沒那麼恐怖，但故事我很喜歡」、「咒害我每天睡前都要喝點小酒才能睡」。
此外，網友們也紛紛點出《咒》為何讓人印象深刻，「咒真的很真實，電影裡很多情境都是很有可能發生在我們的生活中」、「咒的可怕在於心理暗示很強」、「通常離日常生活近的都比較可怕，會感覺下一個就是自己」、「看國外安娜貝爾無感，但靈異事件發生在台灣社區就一整個嚇尿」、「咒強的點都是在誘導心理作用和畫面音效來嚇人」。（編輯：張志浩）