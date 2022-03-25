台灣國際蘭展引進元宇宙科技 入口處有AR藍鯨迎賓

2022台灣國際蘭展於3月26日至4月5日在台南市後壁區臺灣蘭花生物科技園區開展，今年蘭展以蘭花奇幻世界為主題，將元宇宙科技運用於展覽中，有許多創新與創意，入口處就有運用光標籤技術打造的AR場景，不但有巨大藍鯨現身迎賓，還有超大尺寸的虛擬電視播放主題影片，將讓參觀民眾眼睛為之一亮。
台南市長黃偉哲表示，今年蘭展以蘭花奇幻世界為主題，將科技運用於展覽中，有許多創新與創意，主題館規劃出海底世界、山林瀑布、險惡鬼島、甜蜜森林、沙漠綠洲、夢幻城堡六大展覽主題，引領大家探索一段又一段的奇幻旅程。
主辦單位表示，今年蘭展更有五大科技亮點：「蘭宇宙」打造蘭宇宙文化與科技聲光融合的氣氛。「蘭著色」，繪畫互動式體驗，利用投影技術將畫作於現場分享出來。「蘭青春」限定蘭展ＩＧ濾鏡，打開手機隨時融入蘭花奇幻世界。「蘭體驗」沉浸式ＶＲ體驗空間，於體感艙裡翱翔展覽館，猶如乘坐魔毯來到奇幻蘭花仙境。「蘭標籤」ＡＲ數位導覽，以數位結合實體方式探索蘭花世界。
其中運用光時代科技公司獨家光標籤技術的「蘭標籤」，呼應當下最流行的元宇宙概念，民眾只要透過手機下載app掃描光標籤後，即可在入口處看到有超大隻的3DAR藍鯨現身迎賓，旁邊還有海龜和許多熱帶魚迴游，彷彿置身海底世界，接近主題館入口還有2面虛擬電視霸氣登場，電視播放蘭展主題影片，讓參觀民眾還沒入館就能透過手機數位體驗，提前感受蘭展魅力。