乾眼症勿輕忽　醫：OPT優化脈衝光從根源下手

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「醫師，我眼睛常會乾澀不舒服。」楊國灝院長指出，這是門診最常被問到的問題，乾眼症的成因是由於淚液分泌不足，過度蒸發或淚液組成分佈不均勻，無法保持眼睛濕潤所造成。起因於老化、內分泌改變、3C使用多、長期空調環境、過度眼妝都可能導致乾眼症狀。乾眼症不一定只出現眼睛乾澀的症狀，視力糢糊、畏光、異物感也都可能是乾眼症的症狀，嚴重者還會有疼痛的感覺，若有以上症狀也別擔心，尋求專業醫師協助、找出症狀根源才是有效改善的不二法門。
缺油還是缺水？對症下藥才有效
楊國灝院長表示，「對症下藥」是關鍵因素。眼睛表面的淚膜分為油層、水層、黏液層，只要缺乏其一，都會導致乾眼症狀。因此透過醫師診斷，評估為「缺水型乾眼」或「缺油型乾眼」，少數缺水型乾眼症可透過熱敷、補充人工淚液保持濕潤與縮短隱眼配戴時間，適度讓眼睛休息，保持良好的用眼習慣舒緩眼睛不適；但多數為缺油型乾眼症，起因瞼板腺功能障礙，導致瞼板腺阻塞、淚液油脂不足，除了熱敷舒緩，也可以透過「OPT優化脈衝光」的光熱能治療來治療瞼板腺功能障礙，小探頭可同時治療上下眼瞼，搭配冷凝技術的探頭讓治療過程更加舒適，提高了療程的有效性及安全性。
靈魂之窗不可輕忽 長期追蹤沒有捷徑
最後，楊國灝院長叮嚀，接受OPT優化脈衝光治療後需加強眼周皮膚保溼及防曬，預防可能的反黑狀況，適度讓眼睛休息、補充維生素A、日常保持良好的用眼習慣不能輕忽。一但眼睛出現不適症狀應尋求專業醫師治療，切忌病急亂投醫或自己當醫生隨便點眼藥，嚴重可能引發失明風險，乾眼症及早發現即早治療，效果則更加顯著。