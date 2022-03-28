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乾眼症勿輕忽　醫：OPT優化脈衝光從根源下手

▲乾眼症不單缺水所致！更有瞼板腺阻塞導致油脂分泌不足的問題，治療前應由專業醫師評估是「缺油型」或「缺水型」。（圖／資料照片）
▲乾眼症不單缺水所致！更有瞼板腺阻塞導致油脂分泌不足的問題，治療前應由專業醫師評估是「缺油型」或「缺水型」。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-03-28 12:00:02

隨著科技發展改變了不同年齡層的生活方式，年長者打開手機互相傳送長輩圖，父母飯後打開電腦追劇，小朋友吃飯搭配平板的畫面更是日常，3C產品已成為現代人的生活必需品，新視界眼科診所楊國灝醫師表示，現代人3C不離身，長時間盯著螢幕眨眼次數減少，導致眼睛乾澀、視力模糊、畏光或異物感，可能是乾眼症的前兆，應提早治療將可避免病情惡化。

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▲「OPT優化脈衝光」透過選擇性光熱能軟化脂質促進瞼板腺油脂正常分泌，有效改善缺油型乾眼症症狀。（圖／資料照片）
▲「OPT優化脈衝光」透過選擇性光熱能軟化脂質促進瞼板腺油脂正常分泌，有效改善缺油型乾眼症症狀。（圖／資料照片）
乾眼症成因多　預防及治療需兼具

「醫師，我眼睛常會乾澀不舒服。」楊國灝院長指出，這是門診最常被問到的問題，乾眼症的成因是由於淚液分泌不足，過度蒸發或淚液組成分佈不均勻，無法保持眼睛濕潤所造成。起因於老化、內分泌改變、3C使用多、長期空調環境、過度眼妝都可能導致乾眼症狀。乾眼症不一定只出現眼睛乾澀的症狀，視力糢糊、畏光、異物感也都可能是乾眼症的症狀，嚴重者還會有疼痛的感覺，若有以上症狀也別擔心，尋求專業醫師協助、找出症狀根源才是有效改善的不二法門。

▲「OPT優化脈衝光」 專為眼科設計的探頭其搭配藍寶石冷凝技術可確保治療過程更加安全舒適，極小探頭可更加服貼於上下眼瞼提高療程的有效性及安全性。（圖／資料照片）
▲「OPT優化脈衝光」 專為眼科設計的探頭其搭配藍寶石冷凝技術可確保治療過程更加安全舒適，極小探頭可更加服貼於上下眼瞼提高療程的有效性及安全性。（圖／資料照片）
缺油還是缺水？對症下藥才有效

楊國灝院長表示，「對症下藥」是關鍵因素。眼睛表面的淚膜分為油層、水層、黏液層，只要缺乏其一，都會導致乾眼症狀。因此透過醫師診斷，評估為「缺水型乾眼」或「缺油型乾眼」，少數缺水型乾眼症可透過熱敷、補充人工淚液保持濕潤與縮短隱眼配戴時間，適度讓眼睛休息，保持良好的用眼習慣舒緩眼睛不適；但多數為缺油型乾眼症，起因瞼板腺功能障礙，導致瞼板腺阻塞、淚液油脂不足，除了熱敷舒緩，也可以透過「OPT優化脈衝光」的光熱能治療來治療瞼板腺功能障礙，小探頭可同時治療上下眼瞼，搭配冷凝技術的探頭讓治療過程更加舒適，提高了療程的有效性及安全性。

▲諮詢醫師 新視界眼科診所 楊國灝院長。（圖／資料照片）
▲新視界眼科診所院長楊國灝叮嚀，接受OPT優化脈衝光治療後需加強眼周皮膚保溼及防曬。（圖／資料照片）
靈魂之窗不可輕忽　長期追蹤沒有捷徑

最後，楊國灝院長叮嚀，接受OPT優化脈衝光治療後需加強眼周皮膚保溼及防曬，預防可能的反黑狀況，適度讓眼睛休息、補充維生素A、日常保持良好的用眼習慣不能輕忽。一但眼睛出現不適症狀應尋求專業醫師治療，切忌病急亂投醫或自己當醫生隨便點眼藥，嚴重可能引發失明風險，乾眼症及早發現即早治療，效果則更加顯著。

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