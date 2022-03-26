MrBeast Burger快閃餐車登台 百份號碼牌不到10分鐘搶光
餐車風潮正夯，繼行動雙層餐車吸引路人目光後，旗下擁有超過30個品牌的Just Kitchen（JK廚房），獨家引進MrBeast Burger，以亞洲首部快閃餐車形式進駐ATT 4 FUN信義店旁廣場，首個周末創下100份漢堡號碼牌不到10分鐘發完的盛況，「雙層特製牛肉堡套餐」更祭出史來最低7折優惠。
MrBeast Burger的創辦人Jimmy Donaldson（吉米·唐納森，MrBeast野獸先生）是《富比士》雜誌2021最高收入YouTuber冠軍，年收入5400萬美元、約15億台幣，擁有9170萬訂閱者，影片在YouTube觀看人次超過14億次，在台灣也有大批狂熱粉絲。
這次Just Kitchen（JK廚房）將最強 YouTuber經營的MrBeast Burger引進台灣，並打造亞洲首部MrBeast Burger實體快閃餐車，即日起至5月16日進駐ATT 4 FUN信義店旁廣場，品味超潮的美式漢堡，還能和台北最具代表性的101大樓一同入鏡、打卡，打造另類台灣與美國交流體驗。
MrBeast Burger快閃餐車提供美式雙層漢堡、雙層特製牛肉堡、翻轉起司堡、霹靂波浪薯、原味波浪薯等人氣產品，其中最受歡迎的雙層特製牛肉堡，祭出上市以來最低7折優惠，漢堡搭配波浪薯、飲料特價251元。
餐車快閃首周就創下100份漢堡號碼牌在9分鐘內發完的搶買熱潮，若時間無法配合前往，也能透過Ubereats和foodpanda兩大平台線上點餐，下單外送全品項產品。Just Kitchen（JK廚房）加碼宣布，即日起至3月31日，透過UberEats下單「特製雙層牛肉堡」享買一送一。
此外，漢堡王知名的「King Deals超省餐」，即日起至5月2日推出全新限時限量新品：法式第戎烤牛堡、墨西哥奇波雷烤牛堡，選任1款指定漢堡搭配2款點心與1杯飲料，組合價159元。