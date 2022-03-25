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T1／余純安帶隊回母校七賢國中　 高雄海神播下籃球種子

▲高雄全家海神隊校園巡迴前進七賢國中。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲高雄全家海神隊校園巡迴前進七賢國中。（圖／高雄全家海神隊提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-25 15:45:02

T1高雄全家海神職業籃球隊校園巡迴，24日前進南部籃球強權高雄市立七賢國民中學，受到近500名師生熱烈歡迎，高雄全家海神隊隊長、七賢國中校友余純安，于煥亞、吳怡斌，與在場師生進行遊戲、Q&A互動，分享籃球心路歷程，期勉同學面對挫折勇往直前，攜手七賢國中一起為高雄在地籃球努力。

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七賢國中籃球隊成立歷史悠久，自民國五十九年創立至今已超過五十載，於JHBL國中籃球聯賽成績斐然，女籃七度封后，男籃高舉三冠，是培育國內籃球人才的重要搖籃。高雄全家海神隊球員發展顧問謝玉娟也曾在七賢國中執教，近年建立義守、三民、七賢「一三七」體系，持續為南部基層籃球耕耘。

余純安代表致贈全隊簽名球予七賢國中校長羅振宏，校長羅振宏歡迎高雄全家海神隊的到來，更透露自己曾任余純安的英文老師，樂見七賢國中校友在國內籃壇發光發熱。

畢業自義守大學、來自「一三七」體系的吳怡斌，與同學暢談乙組到甲組之路，以及「小娟姊」謝玉娟對他籃球路上的啟蒙。

T1聯盟本土第一射手于煥亞，則提到射手必備的心理素質。日前才突破生涯千分大關的余純安，以自身例子勉勵同學：「只要扎穩根基，累積實力，獲得的可能遠比預期的還多。」

▲于煥亞分享射手養成之路。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲于煥亞分享射手養成之路。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲余純安（右）、于煥亞（左）與七賢國中同學同樂（圖／高雄全家海神隊提供）
▲余純安（右）、于煥亞（左）與七賢國中同學同樂（圖／高雄全家海神隊提供）

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