NBA／厄文迎解封今拒訪 KD侃侃而談：他很有耐心
因防疫規定被限制出賽的籃網球星Kyrie Irving，下周一終於要贏來本季主場首秀，今(26)日練球後拒訪，反倒是隊友Kevin Durant侃侃而談，「經歷漫長等待，很開心看到他回歸。他真的很有耐心，我們也一樣。」。
昨日紐約宣布防疫規定鬆綁，拒打疫苗的Irving終於能夠在布魯克林出賽，明日作客東區榜首熱火，後天回到主場對上黃蜂，將是Irving本季主場首秀，各界相當好奇Irving心情如何，但今天練球後他拒絕受訪，反倒是KD侃侃而談。
「經歷漫長等待。」KD說，「這是個令人興奮的時候，布魯克林的球迷終於能看到我們自己的一位球員在主場出賽，這對我們來說有很大的意義，很開心看到他回歸，我們都期待能強勢完成剩餘賽季，真高興一切都過去了。」
KD也透露Irving的狀態，「無論在任何情況下，他的心態都非常穩定，他都以相同方式處理這件事，他知道這一天遲早會來，他非常有耐心，而我們也是一樣，一起前進，很開心我們不必再談論此事了。」
KD也說，「這整個事件都很奇怪，病毒不知道從哪來，沒有人有完美的解決方法，有人因堅持自己的理念而失去工作，現在這事件快結束了，他們又可以回歸了。」
KD認為，「在面對新冠肺炎疫情上，沒有人是贏家，我想每個人都在嘗試找出解答，所以也在互相理解。」