控華興虐嬰案閉門會互踢皮球　家長：早告知是集體施虐

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最早揭發此事的梁姓女童媽媽指出，去年初她發現女兒身上多處瘀傷，報案後檢視去年1月27日至2月9日的影片，發現幾乎每天都有小孩被摔、被打、被關、被踢，但「提供影片的園方對外推說不知情，直到上個月記者會才知道，這可能嗎？」
當時單打獨鬥的她，曾當面告知社會局人員「不只一個小孩受虐、不只一個老師施暴」，社會局卻不受理，只處理她小孩的部份並迅速結案。她曾要求園方開家長說明會，園方一度答應去年3月召開，事後卻跳票，拖到一年後的今天，整個事件被曝光才被迫開說明會。
其他家長也對園方聲稱不知情的說法難以接受，更不滿監視器影片短少，業者至今說不清楚。家長氣憤的說，社會局官員在說明會上說他們只是來列席，一切交由司法處理，對於家長提出的疑點、以及是否包庇業者通通不回答。
家長痛斥園方與社會局互踢皮球。說明會最後草草結束。吳佩芸不滿的說，此案時隔一年社會局才開始調查，已十分離譜，負有督導、監督之責的社會局，竟還說只是來列席，這種絲毫無作為的態度令人不敢領教。
社會局則以新聞稿強調，該案已主動告發華興托嬰中心3名托育人員，刑事責任部分由司法機關依程序處理，因偵查不公開，相關人員不得透露案情。至於家長要求公布調查報告，但依據《兒少權法》規定應予保密，社工已個別與家長說明。
華興幼兒園附設托嬰中心去年發生梁姓女嬰遭虐案，社會局調查後結案，但受害家長發現不止一童受害，今年2月由時代力量立委王婉瑜、南屯區主任吳佩芸陪同召開記者會，社會局再度調查，發現共有5嬰受虐，施暴者包括簡姓負責人妹妹在內的3名托育人員。