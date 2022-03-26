台灣獨創NFT交易酒吧 首發上生菓子搭配白蘭地、清酒
▲台灣首創NFT交易酒吧，推出相當罕見的甜點餐酒套組，選用上生和菓子搭配白蘭地、清酒。（圖／交易吧提供）
×
▲台灣首創NFT交易酒吧，推出相當罕見的甜點餐酒套組，選用上生和菓子搭配白蘭地、清酒。（圖／交易吧提供）
NFT（非同質化代幣）熱浪來襲，台灣催生首間結合NFT交易與烈酒品酩的酒吧「交易吧」（Just Exchange Bar），創辦人深厚的金融資歷加上嶄新的經營理念，結合了兩種原先衝突的領域。「交易吧」引進國內酒吧市場少見的陳年蘭姆酒，提供500多種烈酒品酩。期間限定推出甜點餐酒套組，首發作品是頗為罕見的上生菓子搭配白蘭地、清酒，挑戰酒吧愛好者的味蕾與市場。
「交易吧」門口的裝置藝術「交易門」，未來規劃放上NFT展示，搭配選品烈酒，讓新創與品酩原先互不相干的兩種領域，碰撞融合出新的火花。第一波與「三日月茶空間」合作，以上生菓子為主打，顛覆過去和菓子只能佐茶的刻板印象，開拓酩酒美食搭配的多元性。 開幕推出限定款甜點餐酒套組「Sake martini」，以三月櫻花季為發想，櫻花與上生菓子搭配清酒馬丁尼，用清酒取代伏特加酒體，再加上日本琴酒，在蒸餾中融合和歌山的櫻花和櫻花葉，啜飲感清爽。重頭戲是被時代雜誌評選為世界第一的莊園級干邑區白蘭地，搭配生和菓子「針箸」，一出場立刻吸引眾人目光。「針箸」工藝是大師級匠人用細如銀針的工具，一瓣一瓣地挑出以假亂真的花瓣，在夜裡也有被春櫻氣息包覆的感覺。 ▲打造數位藝術NFT「交易吧」的Alex（右一）及三日月空間楊裕明(左一)，開拓酩酒和菓子搭配的激情。（圖／交易吧提供） 「交易吧」提供超過500種不同的烈酒，其中包含400種威士忌、美國陳年威士忌、干邑莊園白蘭地、台灣小農威士忌及台灣極少見的陳年蘭姆酒。「交易吧」店長Alex笑說，避免大家選擇障礙，特別規劃「Tasting Menu Set」，每個Set依照不同主題提供3種不同風味的烈酒，每杯20ml，豐富品飲經驗。未來三日月茶空間與「交易吧」會持續合作，每兩周更換時令風味和菓子，並以限量方式選定當令食材，推出季節餐酒。 ▲限定款甜點餐酒套組「Sake martini」。（圖／交易吧提供）