COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／超會打客場！籃網撲滅榜首熱火　追平隊史紀錄

▲Kevin Durant繳出最高23分5助攻率隊擊敗熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant繳出最高23分5助攻率隊擊敗熱火。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-27 12:31:12

籃網今(27)日作客出戰東區榜首熱火，靠著多點開花終場以110:95獲勝，本季客場已拿到23勝追平隊史最佳成績，儘管籃網仍排在東區第8位，但雙星都有信心，Kevin Durant表示，不論面對誰都要積極應戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
相較籃網迎來喜事，Irving不再只是「客場限定」，熱火近況不佳，賽前苦吞3連敗，面對勇士時，一哥Jimmy Butler還在場邊跟教頭Erik Spoelstra和Udonis Haslem爆發嚴重口角衝突，Spoelstra今因個人因素缺席，這是他執教熱火14年以來第3次。

休息室氣氛低迷的熱火，今也打得零零落落，上半場打完就陷入76:46落後，全隊命中率44%，三分球僅29.4%，還有21次失誤，Butler只拿到7分，Kyle Lowry拿到12分，中鋒Bam Adebayo攻下最高14分。

由於分數拉開，籃網雙星只打了約30分鐘就打卡下班，KD繳出最高23分5助攻，Irving添11分6助攻。本季籃網客場戰績23勝16負，追平隊史客場最多勝紀錄，近期5個客場只輸1場。

目前籃網以39勝35負排在東區第8，仍要打附加賽爭取季後賽，KD表示，「無論我們要面對誰，都要積極應戰。」Irving則認為，「現在排第8，但有些人仍認為我們是爭冠隊伍之一，如果這不能證明球隊的天賦水平，那我不知道還有什麼才是。」
 

NBA／終於主場解禁！厄文龍心大悅提今夏續約　不離開KD

NBA／厄文迎解封今拒訪　KD侃侃而談：他很有耐心

NBA／恩哈連線轟56分提早下班　76人大勝戰績追平東區第2

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀