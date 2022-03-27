NBA／超會打客場！籃網撲滅榜首熱火 追平隊史紀錄
籃網今(27)日作客出戰東區榜首熱火，靠著多點開花終場以110:95獲勝，本季客場已拿到23勝追平隊史最佳成績，儘管籃網仍排在東區第8位，但雙星都有信心，Kevin Durant表示，不論面對誰都要積極應戰。
相較籃網迎來喜事，Irving不再只是「客場限定」，熱火近況不佳，賽前苦吞3連敗，面對勇士時，一哥Jimmy Butler還在場邊跟教頭Erik Spoelstra和Udonis Haslem爆發嚴重口角衝突，Spoelstra今因個人因素缺席，這是他執教熱火14年以來第3次。
休息室氣氛低迷的熱火，今也打得零零落落，上半場打完就陷入76:46落後，全隊命中率44%，三分球僅29.4%，還有21次失誤，Butler只拿到7分，Kyle Lowry拿到12分，中鋒Bam Adebayo攻下最高14分。
由於分數拉開，籃網雙星只打了約30分鐘就打卡下班，KD繳出最高23分5助攻，Irving添11分6助攻。本季籃網客場戰績23勝16負，追平隊史客場最多勝紀錄，近期5個客場只輸1場。
目前籃網以39勝35負排在東區第8，仍要打附加賽爭取季後賽，KD表示，「無論我們要面對誰，都要積極應戰。」Irving則認為，「現在排第8，但有些人仍認為我們是爭冠隊伍之一，如果這不能證明球隊的天賦水平，那我不知道還有什麼才是。」