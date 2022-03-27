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18歲公民權明公告　游錫堃願助討論廢考監

▲立法院通過18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃說指出，明日就會進行公告，公告6個月後就會送中選會。（圖／翻攝自游錫堃臉書）
▲立法院通過18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃說指出，明日就會進行公告，公告6個月後就會送中選會。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-27 13:25:15

立法院25日通過18歲公民權的修憲案，立法院長游錫堃今（27）日表示，明日就會進行公告，公告6個月後就會送中選會，但也不因為18歲公民權通過後，其它修憲議題就停下，朝野願意若願意針對廢考監進一步研究，他很樂意繼續協調。

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18歲公民權修憲案，在立法院院會中以出席109人、贊成109人、反對0人、棄權0人，表決板全為綠色狀況下，全數同意而通過門檻。不過其餘像是廢考監、動保權、環境權等修憲議題仍在修憲委員會，並未送至立法院院會。

游錫堃日前在臉書上指出，他曾說通過18歲公民權就「只能算60分」，與「國家正常化」密切相關的政府體制案，例如「廢考監」等均未通過，相當可惜；期盼在2024年之前，立法院的修憲委員會也能夠持續討論，與社會凝聚共識。

游錫堃今受訪表示，台灣要實現正常國家的目標，必須要《憲法》正常化，例如明明是三權分立，為何要叫五權憲法。現在美國、日本、英國都是三權分立，如果台灣要三權分立就必須廢考監，其他很多體制要檢討就要修憲。

游錫堃指出，其它修憲議題要在今年底地方大選複決是來不及，但配合總統大選還是有機會，朝野各黨大家再研究之後，像是廢考監若願意再進一步研究、推動，他也很樂意繼續再協調。

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