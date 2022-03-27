走得比哈利更前面！他不愛江山愛美人　更願為名媛棄王位

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白金漢宮挑婿選媳的動態往往吸引眾人眼球，不論是英國政要、王室又或者是一般大眾。英王愛德華八世（Edward VIII）在17歲時前景看好，身為王室繼承人的他進入皇家海軍服役，遵從王室一貫傳統。直到第一次世界大戰期間，年滿20歲的愛德華恰好符合服役的最小年齡，並向皇室表示自己有意從軍，最後和御林軍擲彈兵團 （Grenadier Guards）一起服役。
為了避免王位繼承人受傷，英國政府阻止愛德華上前線打仗，但仍給了他參謀官一職，讓他有機會見識到壕溝戰的可怕。作為一個王族軍官，儘管其實戰能力十分有限，風度翩翩、英姿颯爽的愛德華八世，卻因為不顧自己身分非凡、身形嬌小，堅持從軍與真誠關懷平民的態度令他受到戰士們的愛戴，在軍隊中也贏得尊重，深知民間疾苦的他獲得英國民眾的一致好評與認可。
1936年1月20日，他的父親喬治五世駕崩，愛德華八世繼任成為英國國王兼印度皇帝，但尚未接受加冕。然而在他就任的短短不到一年內，愛德華八世卻為了一名美國名媛的愛，拋棄了大英帝國的君王寶座，在短短326天後退位。他的弟弟、也就是現任英國女王伊莉莎白二世的父親，喬治六世更是在一陣慌亂中繼任，一切都是為了這名有過2段婚姻、風華絕代的女人華莉絲‧辛普森（Wallis Simpson）。
華莉絲‧辛普森（Wallis Simpson）當年已兩度結婚，與愛德華認識時甚至還有一名丈夫恩尼斯特，愛德華八世欲娶辛普森夫人為妻的行為在當時嚇壞所有人，不僅王室極力反對、英國政府不支持，就連普遍愛戴愛德華八世的民眾們更是第一個跳出來抗議。
辛普森夫人當時承受了龐大的輿論壓力，更遭到英國媒體的猛烈抨擊，成為比黛安娜王妃更早遭到狗仔追殺王室人物。排山倒海的謾罵包含控訴她曾在中國上海的妓院學會了種種「中國古代的性愛技巧」，因此勾引了第一任丈夫，也就是當時駐紮在上海的一位美國海軍軍官，當時《每日快報》的記者還往辛普森在倫敦攝政公園的公寓扔磚頭；也有人說她與德國當時的駐英大使約阿希姆．馮．里賓特洛甫（Joachim von Ribbentrop）有私情，婚後更因為高調訪問納粹德國，與希特勒會面，甚至被懷疑是納粹德國間諜。
除了民間反對、輿論抹黑之外，在宗教、政治與法律上也無法讓兩人順利成婚，原因是愛德華八世上任即欲娶辛普森夫人為妻的行為，違反了英國王位與英國國教繼承規定。為此，愛德華八世特地向時任英國首相鮑德溫會面，首相當時給了身為英國國王的他三個選擇：一、放棄迎娶辛普森夫人；二、違背首相意志迎娶辛普森夫人；三、退位。
儘管當時愛德華提出了另外一個方案，那就是辛普森夫人在婚後「不居后位」，他們的孩子也無法繼位，但英國內閣仍拒絕這項提議，加上1931年西敏法案中規定，任何對關於國王頭銜和王位繼承問題的變動必須經過大英國協各自治領政府的批准，當時澳洲、加拿大和南非政府都正式宣布反對國王迎娶離婚女子，當時的社會風氣多認為「這將導致未來社會普遍離婚」；為愛痴狂的愛德華八世則氣到公開回應「澳洲根本沒有多少人口，所以他們的觀點一點都不重要」。
要他選擇放棄迎娶辛普森夫人不可能，若要違背首相意志則會導致內閣閣員全部辭職，引發憲政危機，就算他能不顧民意也不可能破壞英國社會的穩定，礙於現實層面種種考量，愛德華八世最後的決定只能宣布退位，將王位禪讓予其弟喬治六世成為他唯一的選擇。
1936年12月10日早上，愛德華和他的弟弟們齊聚於他在薩里（Surrey）的鄉間莊園，並簽署了律師備妥的《退位詔書》，這也是他這輩子最後一次以國王身分批准法案，這份《1936年國王陛下退位法案》生效後，再無「英皇愛德華八世」；隔天深夜，「愛德華王子」向不列顛和大英帝國的人民廣播，解釋自己退位的原因，他說「我發現，無論我有多麼願意履行國王的責任，在得不到我所愛的女人的幫助和支持之下，去承擔如此沉重的責任，是不可能的事。」（"I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love."）
再隔一天，英國樞密院登基局召開會議，喬治六世會上宣佈賜其兄「溫莎公爵」爵位，以及「殿下」尊稱；華莉絲也獲得「溫莎公爵夫人」的頭銜，但無法跟隨丈夫享有「殿下」稱呼。而愛德華「不愛江山愛美人」的名聲後來也成為一時佳話，華莉絲亦在1936年成為獲得《時代》雜誌「年度人物」稱號的第一位女性。
然而後世對於愛德華不斷向英國王室要錢、兩人日後愛情火花漸退，生活只剩威士忌這項共同興趣，又或者辛普森夫人有另一名真愛對象等等多有傳聞，尤其關於辛普森夫人的傳記近代更是一再熱銷；但當時的兩人卻因為失去了皇室頭銜而漸漸不在受到關注，據傳聞兩人更因為某次旅行下榻處沒有鎂光燈到場、沒有攝影記者而大失所望。
英國文豪莎士比亞在《亨利四世》中安排了國王亨利四世責罵王儲的劇情，這段話或許也能成為愛德華人生的另一個註腳：「你已經失去了王子的尊貴，還有誰願意再來看你平凡的樣子。」（For thou has lost thy princely privilege, Not an eye / But is aweary of thy common sight.）