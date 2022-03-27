都市vs.鄉下住哪裡好？他「舉家南遷」超快樂 眾人戰翻
都市與鄉村各有風情，人們會依據自身追求遷徙搬家，就有位網友表示，年輕時非常嚮往台北發達繁榮的氛圍，可是再長大一點後發現，鄉村的農田生活才更讓他感到舒適，於是舉家搬去台南，將自己的心路歷程貼上網路後，意外引起網友一陣討論，有人與原PO一樣鍾愛鄉下風情，有人則認為城市才是宜居之地。
原PO於PTT發文，說明自己以前對台北市充滿高樓大廈的生活相當嚮往，可是過30歲以後發現，自己非常懷念踏出門就是農地，騎車到市區得花10分鐘以上車程的竹北鄉下時光。於是與老婆一同搬到台南，他在這裡重新找回在鄉下生活的悠閒感，認為自己非常適合鄉村生活，「我好像愛上西港了，安南區也很棒，夠鄉下，也許有一天我會被房價擠到佳里」，並詢問「幾歲才開始嚮往台南鄉下生活？」
許多網友與原PO抱持同樣想法，認為鄉村風情很棒，生活機能也不會太差「冬天新北的氣候又濕又冷，台南狂勝」、「現在公路系統好很多沒多久就到市區了」、「喜歡台南鄉下，但冬天南部空氣品質差到爆」、「我台北人，從小就想在鄉下生活欸！退休也打算去鄉下住」。
部分人則不以為然，認為都市仍有其不可取代性「當你生病又想起台北的好」、「寧願選新北偏遠地區」、「鄉下的交通就一個字，亂」、「8+9很多，小孩會變壞」、「沒有夢的時候才想去吧」、「當你發現自己在都市沒有競爭力的時候」。（編輯：李惠婷）