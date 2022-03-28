北市萬華區第1座「華江狗活動區」啟用！大小型犬分開玩
台北市第13座狗狗專屬運動空間「華江狗活動區」昨（27）日正式啟用，這也是萬華區第一個狗狗專屬空間，園區內設有犬隻遊憩設施，採大型犬及小型犬分區規劃。預計今年上半年北市還有4座狗活動區準備啟用，屆時全台北市將有17座狗運動公園或狗活動區。
台北市產業發展局局長林崇傑表示，北市從2015年起，持續推廣動物友善空間及設施，昨日啟用的「華江狗活動區」為北市第13處狗狗專屬運動空間，由華江里楊華中里長及里民等共同支持並成功完成設置
，場域佔地面積1820平方公尺，採大型犬及小型犬隻分區規劃，園區基本設有安全圍籬、雙道門出入口、休憩座椅、狗便袋箱、垃圾桶及洗手足臺等基本設施，另設有波浪步道、擺桿及隧道等遊憩設施，讓狗狗與飼主於園區內有更多互動方式。
林崇傑說，今年度上半年還有4座狗活動區待啟用，屆時全台北市將有17座狗運動公園或狗活動區，未來也將逐步達成一區一狗活動區目標。
動保處表示，動保處每日皆會派員至華江狗活動區清潔維護，並定時補充狗便袋，特別呼籲，飼主帶寵物至狗活動區需落實飼主責任，於離開場域後務必將寵物繫妥牽繩，做好適當防護措施。想知道更多有關狗運動公園及狗活動區與狗公車的相關資訊，歡迎至動保處官網查詢。