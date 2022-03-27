朱立倫力挺公民權修憲：綠營不應為政治目的違反公投結果
針對18歲公民權修憲案公民複決是否綁年底九合一大選，國民黨主席朱立倫今（27）日再度表示，支持18歲公民權是國民黨從頭到尾一致的主張，但民進黨不應以公民複決綁大選來影響、操作選舉結果，更是違反公投結果。
朱立倫出席國民黨歸僑聯誼會春酒時受訪指出，「民進黨不用每一天都做政治的算計」，對於國家修憲議題，國民黨最早就提出相關的主張，擴大公民權即為國民黨修憲四大主軸中第一項，也是各黨共識，他更希望一定要通過，大家在過程中都是誠心誠意來推動，不要有任何的政治算計，更不必抹黑其他的政黨，但是公投不能綁大選，也就是大選單純化不受其他公投、複決的影響。
朱立倫進一步說明，就學理及法理的角度，全民公投的結果就是公投不綁大選，這更是民進黨強力的主張。「那現在又要來違反這樣公投的結果，豈不是很矛盾嗎？」因此找到一個適當的時機，四黨一起來推動、努力，為什麼要違反公投的結果？
朱立倫要球民進黨，「先跟大家解釋，你為什麼要強力的反對公投不能跟大選綁在一起？怎麼三個月前是公投不能綁大選？三個月後是一定要綁在一起？」他重申，執政黨不要做政治算計，既然台灣是這樣的民意決定，就遵照這樣的民意去做，每個政黨大家的基本立場，都是支持希望年輕人更多的參與。