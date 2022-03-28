棒球／運動醫學專科醫師聯盟　幫助小小台灣之光

棒球是台灣的國球，許多台灣之光的棒球選手來自於偏鄉或原住民部落。台灣運動醫學醫學會(TASM)於 27 日特別成立「運動醫學專科醫師聯盟」，結合徐生明棒球發展協會、中華民國台灣原住民族棒球發展協會，把運動醫學專業送到偏鄉及原住民部落，照顧每一個未來的台灣之光。
徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤表示:「每一個偏鄉的小朋友都是寶。我們這幾年來在偏鄉看到很多小朋友因為醫療資源缺乏，身體有許多累積性的傷害都沒有辦法得到很好的治療，真的很心疼。我們也很感謝張煥禎理事長的支持，讓我們在過去五年辦了 50 多場運動醫學講座，讓小朋友們懂得從小就照顧好自己的身體。」中華民國台灣原住民族棒球發展協會副祕書長黃宗安也代表會長林智勝出席活動，他表示: 「原住民選手在身體素質上有先天的優勢，但往往因為運動傷害就折損許多優秀的球員。如果在學生階段就可以有運動醫學專科醫師照顧，選手就知道要去哪裡找醫生，甚至醫生直接認養球隊，那台灣的棒球實力就更值得期待了!」
目前台灣的運動選手或運動愛好者受傷後經常奔走在急診、骨科、復健科、中醫、國術館之間，找不到學有專精的醫師治療，常常因比錯過黃金治療期，甚至造成不可挽回的後果。台灣運動醫學醫學會(TASM)理事長張煥禎表示:「台灣就是缺乏懂運動、懂選手的醫生，這樣真的很可惜!」這些醫師們來自不同科別，除了經過將近兩年的訓練和實習，並且通過嚴格的考試之後，才得以取得運動醫學專科醫師資格。藉著聯盟的成立組成了遍佈全台的運動醫學醫療網，聯盟醫師依照北區、桃竹苗、中區、南區等分區，除了配合「教育部體育署運動防護體系建置輔導計畫」、「教育部體育署培育優秀原住民族學校運動人才計畫」提供服務，更要和長期推廣偏鄉或原住民棒球發展的徐生明棒球發展協會及中華民國台灣原住民族棒球發展協會合作，用團隊的方式守護全台灣基層棒球選手。未來教練可以輕鬆找到運動醫學專科醫師，甚至由醫師直接認養球隊，讓小選手們的健康得到更好的保障。