18歲公民權修憲綁大選？國民黨：民進黨堅持公投脫鉤大選
針對民進黨發言人謝佩芬日指控國民黨非真心支持18歲公民權，國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨3個月前堅定反對公投綁大選，理由如公投應單純化、選人選事須分開、選務繁重增加公務人員負擔及造成選務混亂等理由在總統蔡英文及民進黨的臉書上都還看得到，種種情況在複決來說都高度相似，
林家興批評，民進黨為政治利益自打嘴巴，只是再次凸顯「綠能，你不能」的雙標嘴臉，坐實「雙標黨」稱號，態度反覆更讓民眾無所適從。3個月前反對公投綁大選的理由仍歷歷在目，行政院長蘇貞昌說兩者在一起就是亂台灣、亂民主，蔡英文說「公投跟大選分開，是要大家做決定時更理性、周延，讓議題不被選舉激情影響能更好好討論」，難道蔡總統認為複決不用理性、周延？選舉的激情不會影響修憲複決？
林家興表示，公投不能綁大選，也就是大選單純化不受其他公投、複決的影響，如國民黨主席朱立倫所說，有學理及事實根據，更是尊重公投結果的精神，民進黨現在「裝死」忽視自己當初反對公投綁大選的理由來支持修憲複決綁大選，不是矛盾是什麼？
林家興重申，國民黨堅定支持18歲公民權，黨團出席並投下同意票就是最好的行為證明，國民黨與民進黨始終不同之處，是國民黨一直尊重民意、遵守法律制度與公投結果，不像民進黨去年反公投綁大選，今年又要綁大選，做為執政黨違法越權亂政，讓人民無所適從，才應該深自檢討。
林家興呼籲，民進黨應尊重民意，也要聽取包括前中選會主委等人的專業看法，找一個適當的時機，朝野政黨一起來協助推動修憲複決有更好的時間與環境投票，才能確保台灣人的民主權利。