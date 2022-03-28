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特企／投資客逐步冷卻　房市回歸自住買氣

▲受惠於房市逐轉明朗，未來房價少了人為哄抬，卻仍具有看好後勢。（圖／資料照片）
▲受惠於房市逐轉明朗，未來房價少了人為哄抬，卻仍具有看好後勢。（圖／資料照片）

本報訊

2022-03-28 14:57:51

房市火燙，銷售熱潮訊息不斷，全台房產可說是價量齊揚，不論蛋黃蛋白，都是一片春暖花開，其中原因可源於因疫情影響，使得大量資金回流、企業回台深根，因而購屋需求量增加之外，全球原物料的飆漲，也造成營建成本、房價都隨之向上，進而讓自住、置產、投資等購屋需求紛紛出籠。

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然而隨著政府壓抑房市的連環政策陸續出招，包括房地合一2.0、實價登錄2.0的正式上路，以及限制預售屋換約轉售、私法人購屋許可制、嚴懲炒作者、預售屋解約須申報等打炒房措施，已讓房市溫度逐漸緩和，不但讓之前投資型產品搶購風潮逐步冷卻，投資客更是明顯退場，房市趨於更加健康，於是目前在許多線上個案皆可看出，現在仍在持續看屋買房的，都是不受相關打房政策影響、偏向真正剛性需求的客戶。

而受惠於房市逐轉明朗，同時回歸真正反應建築成本持續升高的實際狀況，未來房價少了人為哄抬，卻仍具有看好後勢，都是促成自住客繼續信心向前進場的重要因素。

政府打炒房招式頻出，不只讓房市回歸自住買氣，此時也更能看見每個區域地段的真正實力！由於受到短線投資不再成為考量，購屋者對於地段環境的選擇，就會以實際居住需求的生活機能，以及是否能持續帶領地段發展的實際建設作為首要買房依據，以致於空有未來建設計劃、卻不見實際落實起點的重劃區段，已然不易受到消費者青睞，反而是真正目前已發展成熟的市中心，或者像是林口、溫仔圳、大園航空城等這類擁有明確發展執行計劃、並已逐步啟動的成熟新城市，才是真正入主置產的明確指標。

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