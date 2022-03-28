沒打第一、二劑疫苗的快來預約！北市重啟疫苗預約系統
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，不過中央1922預約系統即將退場，不過仍有部分民眾未施打第一及第二劑疫苗。對此台北市政府宣布，將於明（29）日起重啟北市疫苗預約系統，並於每週二、三開放民眾預約「隔週一至日」施打疫苗，並不限第三劑疫苗，第一及第二劑疫苗未施打的民眾也可以透過系統預約。
台北市副市長蔡炳坤表示，北市疫苗預約系統啟動後，北市立聯合醫院院外門診部、合約診所及中型接種站等地點，都是民眾可以預約施打的地點。而明天及後天上午9點到下午5點開放預約，並於下一週的一至日提供接種服務，廠牌為莫德納及高端疫苗，第一、二劑、追加劑都可以預約。
至於為了鼓勵65歲以上但尚未完整接種疫苗之長者能夠儘速接種，蔡炳坤說，衛生局與民政局、社會局、十二區區公所及健康服務中心攜手合作，提供聯合醫院院外門診部及中型接種站提供現場掛號服務、里長揪團（10人以上同一種疫苗成團）轉介至院外門診部或合約診所接種、行動不便長者提供到宅接種服務等。
蔡炳坤指出，目前65歲以上民眾及55歲以上原住民，4月10日前於北市合約醫療院所及中型接種站接種疫苗，無論是1、2劑基礎加強劑或追加劑，均可獲得500元商品禮券；另18歲至64歲民眾3月31日前於北市接種COVID-19疫苗1、2劑，可獲得200元禮券。
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