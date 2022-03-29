特企／創作鬼才阿達搶搭元宇宙熱！正式推個人虛擬貨幣

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在傳統中心化經濟的運作下，無論是在演藝圈的歌手、藝術家或網路創作者，往往受限於大環境及社群平台，例如歌手靠表演、代言來獲得收入，但競爭相當激烈，不是人人都有機會被看見；Youtuber則受制於平台廣告分潤機制和案量不穩定的業配合作，導致變現管道受限，更有不少人因難以維持個人生活而放棄夢想。身兼主持、歌手、Youtuber及製作人等斜槓身份的阿達有感於此，初次接觸到Unite時，便被其全新模式吸引，讓創作者與粉絲有持續的互動交流，有機會能夠一起共享收益、分享作品所有權，因此萌生了發行個人虛擬貨幣的念頭。
阿達進一步說明：「個人虛擬貨幣可以想像為，在Unite平台上有個阿達商城，裡面所發行項目，都只能用達達幣購買，因此無論是我或其他創作者，都可用此模式在Unite平台販售音樂專輯、繪畫藝術、表演門票，甚至各種不限形式的作品，建立屬於自己的王國；粉絲可透過創作者發行的虛擬貨幣來購買並表達支持，不僅可讓創作者完成作品，還能擁有高度主控權，以維持經濟收入，我認為這是有助於創作者正向發展的全新模式。」
此次進駐Unite.io發行達達幣，阿達首發將於4月1日同步釋出2022全新創作單曲〈吉娃娃〉，攜手高雄人氣音樂廠牌「影子計劃Shadow Project」旗下饒舌新生代團體『水樂男孩』共同打造，MV亦邀請台灣動物保護公益單位-吉娃娃長期照護協會合作，在兇悍洗腦曲風下，呼籲大家關懷流浪毛小孩，展現剽悍但柔情的一面。
此外，熱愛籃球的阿達也力挺台灣體育賽事，攜手P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家籃球隊，於Unite平台上架限量獨家門票大禮包，除可親臨現場欣賞阿達中場演出全新單曲外，更有機會與明星們一同欣賞熱血賽事！下一步阿達透露將陸續上架不同的阿達粉絲福利徽章，針對不同規格，粉絲將有機會享有由本人親自構思的「寵粉福利」，阿達表示：「從發行個人虛擬貨幣到NFT，絕非是以炒作為主，而是想以更健康正向的方式，將副業與本業結合。最重要的是，希望透過自己踏出第一步嘗試，鼓勵更多台灣優秀創作者加入，經營全新粉絲互動形式，打造個人自由創作的平台。」
在Web 3.0浪潮下，Unite.io期望藉由平台的技術優勢，將話語權重新歸還給創作者，而粉絲亦可在Unite自由交易喜愛偶像所發行的代幣和NFT，購入的代幣除有升值空間外，亦能成為粉絲與創作者建立更緊密雙向互動的媒介，以一站式服務幫助大家輕鬆入門元宇宙，創造嶄新的寵粉經濟。