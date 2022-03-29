特企／莊瑞雄積極下鄉走訪　盼世界看到美好屏東

民進黨屏東縣長初選戰況激烈，近日立委莊瑞雄來頻頻下鄉、走訪，暨日前到屏東高樹參訪蜜棗果園、以實際行動向網友行銷屏東農產，莊瑞雄近來再度走訪高樹的芭樂果園；莊瑞雄與農民在果園內學習芭樂的採收技巧、挑選方式，更切身體會農民的辛勞。莊瑞雄不僅獲得在地農民的支持，也宣示當上縣長會全力推銷農產，讓世界看到屏東的美好。
莊瑞雄指出，屏東芭樂的生產面積約535公頃，芭樂年產量約13642公噸，受惠於屏東在地的氣候條件，當地產出的芭樂果實豐碩甜美，品質都優良，兼具外銷實力。莊瑞雄也傳授挑選芭樂的小撇步，只要芭樂的表皮凹凸不平，其甜度就較高；芭樂果皮若呈現淡綠色至黃綠色，表示熟度適中，若太過青綠則代表不夠成熟，吃起來會有澀味。
除了了解芭樂種植、挑選細節外，莊瑞雄也與果農侃侃而談，果農也大方說出芭樂好吃的秘訣，就在於使用屏東在地山泉水灌溉，再加上地質好、日照充足、空氣新鮮，才能產出品質優良的芭樂。
高樹鄉農會產銷班第57班李文忠也說，屏東高樹的芭樂產地先天條件比較好，因為地處荖濃溪附近，再加上有東北季風吹拂，因此果實比較沒有病蟲害。李文忠也呼籲，希望屏東農民都能夠大力支持莊瑞雄，讓莊能夠當上縣長來領導農民。
莊瑞雄強調，透過下鄉走訪，能夠切身體會農民辛苦種植的辛勞，尤其看到農民在大太陽底下揮汗如雨的辛勤模樣，更是讓他感動又不捨。他未來當上縣長，一定會全力推廣屏東、行銷國際，要讓世界看到屏東在地的好山、好水、好農產。