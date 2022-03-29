32歲乳癌患者化療及雙標靶 4個月後甩掉癌細胞

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劉良智主任表示，該病患來就診時，照超音波發現疑似惡性腫瘤，立即做穿刺，病理報告顯示賀爾蒙接受體(ER和PR)為陰性，HER2受體為陽性(3+)，腫瘤發展指數(KI67)高達70%，因此選擇以化療和雙標靶治療。四個月後，超音波追蹤發現惡性腫瘤從約2公分縮小到0.8公分，而原本因轉移而腫脹的淋巴，從約2.6公分縮小到約0.5公分，劉良智醫師和病患溝通，建議可以保留乳房，但病患對於再復發十分恐懼，希望把風險降到最低，討論過後決定接受右乳全切除和立即性重建手術。
劉良智主任以達文西手術切除右乳後，整形外科團隊立即進行乳房重建手術，術後病理報告顯示乳房組織與淋巴組織完全沒有發現腫瘤細胞。病患目前恢復良好，定期門診追蹤，由於手術經腋下傷口進入，乳房正面沒有任何傷口，外觀和術前一樣，病患也對重建後的乳房相當滿意。
劉良智主任指出，惡性腫瘤不超過5公分，淋巴沒有轉移，沒有靠近乳頭或乳暈，可以採取部分切除手術，保留乳房，後續再透過放射治療，回門診定期追蹤。
劉良智也提醒，發現乳癌真的不是世界末日，只要搭配醫師的治療，存活率相當高。原位癌發生病變，高達90%是後天造成，可能是情緒，壓力，飲食，作息等造成，因此，提醒所有女性，定期乳房攝影或乳房超音波追蹤，早期發現早期治療，更重要的是，保持正向樂觀心情。