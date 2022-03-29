影／柯文哲：台灣不是房價太高　而是國民所得太低

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（29）日中午參與民眾黨舉辦的「國際新春酒會」，並於會前接受媒體訪問。其中有國際媒體詢問，針對台灣「高房價、低薪」問題是否有解方？對此柯文哲回應，台灣並不是房價太高，而是國民所得太低。
針對高房價問題，柯文哲直言「台灣其他政黨都是說說而已」。柯文哲強調，民眾黨有在台北市執政的經驗，對於高房價的問題，「台灣房價是不是真的太高？」柯文哲說，從另外一個角度來看，台灣房價並沒有比香港或上海貴，而是國民所得成長太慢，「所以老實講，高房價是相對的，要看你所得，如果今天GDP是四萬，那相對來講房價就不算高。」
柯文哲強調，解決高房價絕對不是單一因素。「社會住宅要蓋，租金補貼要做，還有一個是稅制要改革，包含囤房稅空屋稅多屋稅，這些都要一樣一樣處理。」柯文哲說，重點在於如果資金進入房地產市場，獲利率比投資一般產業高，「這些錢當然水往低處流。」
柯文哲直言，台灣要解決高房價問題，中央政府從來沒有設定好目標，然後堅定地往目標走。「以蓋公宅為例，我每次講我2015去韓國的例子，2015年韓國已經蓋了28萬戶，我問他說什麼時候開始蓋的，他們說盧泰愚當總統開始蓋的。」柯文哲說，韓國也是花20幾年的時間去做準備，這是我們台灣政府自己要去反省的，蓋社會住宅到底有沒有很認真確實地去蓋，因為蓋社會住宅不會一天完成。