無印良品賣也賣火鍋湯底？「89元相撲鍋」加水就開動
台灣人一年四季都愛吃火鍋！瞄準廣大宅經濟，MUJI無印良品首度在台正式開賣火鍋湯底，以民眾熟知的日韓風味打頭陣，透過日本技術指導，並由台灣在地生產，全新推出4款火鍋湯底，包括蔥香鴨骨湯底、蘿蔔泥醬露湯底、相撲鍋湯底與雪濃牛骨湯底，每款只要89元在家也能吃得像餐廳，簡單加水煮滾就開動，份量提供精緻1～2人份350g包裝，方便單身貴族或小家庭一次享用，不怕太多吃不完，帶出門露營隨煮隨吃超方便。
有別於市面上的湯底份量多半以3～4人為主，MUJI無印良品的全新4款火鍋湯底，皆採350g包裝精緻1～2人份量，單身貴族或小家庭也不怕一次吃不完，簡單加水煮滾就開動，或直接加入麵條與白飯烹煮，在家當宵夜、外出露營暖胃都很方便。
「相撲鍋湯底」由培養相撲力士健壯體格的高營養傳統料理而來，以雞骨與豬骨熬煮成高湯，再使用柴魚昆布增加風味，與各式青菜、肉類或海鮮搭配都很合適。推薦最後可加入寬粉條或白飯，吸飽湯汁後再享用更吃得到濃郁美味。
源自於日本滋賀縣鄉土料理的「蔥香鴨骨湯底」，將鴨骨與青蔥煎炒出濃郁香氣後，加上味醂與醬油，調製成爽口不油膩的湯頭風味。除了放入鴨肉，還可選擇白菜與蕎麥麵等食材一起熬煮，散發著蔥油香氣的甜鹹湯頭，吃得到與常見台灣料理不太一樣的口味。
添加大量蘿蔔泥與醬油調味的「蘿蔔泥醬露湯底」，因蘿蔔泥顆粒在鍋中飄散似雪霜，在日本而有「雪鍋」或「雪見鍋」的別稱。清爽清甜的口味，建議搭配雞肉、豬肉、海鮮及青菜一同享用，淡雅有味。
最後一款則是源自韓國傳統祭祀時食用的「雪濃牛骨湯底」，使用牛骨與豬骨一起熬煮，使湯汁充滿膠質與鈣質而成乳白色，再搭配薑、蒜等蔬菜調味，口感濃厚溫潤，適合拌入米飯和麵條，香醇營養。