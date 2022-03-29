特企／地球買不到！「Doodles」元宇宙　完美虛實整合

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Doodles 設計師 Scott Martin（Burnt Toast）喜歡使用大量色彩呈現作品，也因此Doodles NFT項目加入了充滿Scott Martin風格的設計元素——大膽輪廓、圓滑線條、童趣畫風，並由265種不同的髮型、服裝、表情及配件等隨機組成每一隻獨一無二的Doodles。Doodles NFT項目地板價長期維持在10 ETH以上，高點均價更是高達21 ETH，一直是OpenSea榜上紅人，更曾登上世界排名第一、超過BAYC（無聊猿），成為收藏價值極高的NFT。
繼近期推出新智能合約Space Doodles ，讓Doodles搭乘飛船穿梭在繽紛世界與迷幻宇宙之間，本次更與 「堅持使用環保科技材質、無動物成分原料以及節能低碳製程」的BiiON攜手聯名合作推出「NFT Doodles #2753 繽紛樂園」222雙。並為此次合作特別打造3D 鞋款NFT項目，加入Space Doodles飛船元素以及太空感配樂，同時採用以太副鏈Polygon透過ERC-721鑄造，為每雙鞋款加上專屬編號，使每個NFT都是地表上絕無僅有的，並且可將虛擬NFT收藏品兌換為實體鞋款，創造了斐然不同的收藏價值！
不僅實現虛擬Token真正兌換體鞋的創舉，更融入BiiON純素時尚鞋助養計劃精神，每賣出30雙就捐出1,004元給台灣幸福狗流浪中途協會 (每年10月4日是世界動物日哦)，款項會直接幫助到園區浪浪營養補給、健康照護。讓NFT除數位收藏價值外，更有實體應用與實踐公益捐贈的三重價值。一秒從宇宙玩家化身為生活時尚玩家，攜手Youtuber 網紅女神-奎丁即刻換上潮鞋，展現率性氣息，開創嶄新元宇宙時代。
元宇宙登陸計畫2：簡單三步驟開啟元宇宙通道Qubic Creator打造一站式電商NFT購物體驗
本計畫特別導入MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司推出的Qubic NFT技術整合服務，透過Qubic Creator打造BiiON專屬NFT平台、並導入操作簡易、安全的Qubic Wallet錢包服務，讓用戶體驗與一般電商購物無異的NFT購買體驗。
不同於市面上的繁瑣購買流程，至少需約7個步驟方可完成NFT購買，BiiON專屬NFT平台提供消費者簡單三步驟即可使用信用卡刷卡購買 NFT，大幅簡化了購買加密貨幣的流程。步驟如下：
1．進入BiiON NFT商城
2．連接Qubic錢包（30 秒建立帳號，不需要助記詞或私鑰）
3．使用信用卡購買NFT
自2016年起，MaiCoin集團旗下深耕區塊鏈底層技術的AMIS帳聯網公司，自2021年就觀察到NFT技術要應用於企業品牌市場的痛點，發現區塊鏈技術進入門檻高、NFT購買流程繁瑣等因素，都是造成企業品牌及消費者怯步的主因，因此團隊整合多年實戰經驗，推出Qubic NFT整合服務Qubic Creator幫助企業品牌與IP擁有者、打造自己的品牌NFT商城，以及Qubic Wallet專為NFT生態打造的區塊鏈錢包，主打註冊直覺簡單並且可使用台幣信用卡購買NFT。