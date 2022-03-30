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春日提案｜春日藝文小旅行　看達文西名畫動起來、去質感茶食館品嚐蔬食創意料理

春日提案｜春日藝文小旅行　看達文西名畫動起來、去質感茶食館品嚐蔬食創意料理
春日提案｜春日藝文小旅行　看達文西名畫動起來、去質感茶食館品嚐蔬食創意料理

行遍天下旅遊網

2022-03-30 07:30:41

春日藝文散步的城郊小旅行除了古蹟新玩，還有視覺驚艷的數位聲光名畫展覽，探索淡水老街美學演繹的地產食材料理，或者是拜訪紅樹林為鄰低調的溫泉旅宿，體驗黃金湯泉的身心洗禮。

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【會動的文藝復興】沉浸式光影藝術展

運用原寸仿真、540°環場、AR技術、穹頂圓弧投影等數位藝術科技，搭配立體環繞聲光音效，重新演繹全球36家博物館、美術館、私人收藏的歐洲文藝復興時期，共24位大師約200多幅鉅作，包括達文西「最後的晚餐」和「蒙娜麗莎」、米開朗基羅的「創造亞當」和「末日審判」、波提且利的「維納斯的誕生」和「春」、拉斐爾的「雅典學院」以及卡拉瓦喬的「梅杜莎」等等經典畫作，部分作品也可透過語音導覽、手機app掃描，獲得更多資訊，是值得花時間觀賞的藝術展。

▲國際團隊策劃的「會動的文藝復興」運用540°環場、AR等現代化的數位藝術科技，重新演繹藝術之美。
▲國際團隊策劃的「會動的文藝復興」運用540°環場、AR等現代化的數位藝術科技，重新演繹藝術之美。
▲花博圓山公園的超大圓頂帳篷，正在展示聖母百花大教堂穹頂壁畫「末日審判」。
▲花博圓山公園的超大圓頂帳篷，正在展示聖母百花大教堂穹頂壁畫「末日審判」。
▲搭配聲光音效的沉浸式光影藝術展，將歐洲文藝復興時期的經典鉅作搬來台灣。
▲搭配聲光音效的沉浸式光影藝術展，將歐洲文藝復興時期的經典鉅作搬來台灣。
DATA

地址：台北市中山區玉門街1號(台北花博圓山園區)

網址：www.firenzeculturex.com/blog

時間：即日起至5月2日，10:00-18:00(6月初將移師高雄科工館展至9月初)

門票：全票490元、優待票450元

防疫比照中央規定隨時調整

【之間茶食器】演繹生活美感

淡水老街的「之間茶食器」以融合「現代生活與文化思維」氛圍，讓「場、食、茶、藝、器、人」走入生活中，一景一物、一茶一食皆富文化底蘊，藝術家手作茶器和主廚創意料理，讓五感體驗更升級。以台灣茶和在地食材為靈感的招牌美食，包括使用包種茶培養的天然茶酵母製作全麥麵糰，輔以北海岸南瓜、淡水鐵蛋製成的披薩；用鐵鍋呈現季節莓果荷蘭鬆餅，蛋香濃郁，耐人尋味。

▲季節莓果荷蘭鬆餅蛋香奶香濃郁，鋪滿季節莓果。
▲季節莓果荷蘭鬆餅蛋香奶香濃郁，鋪滿季節莓果。
▲之間茶食器空間優雅，以新式手法呈現茶與茶器之美。
▲之間茶食器空間優雅，以新式手法呈現茶與茶器之美。
DATA

地址：新北市淡水區中正路330號

電話：02-2629-7709

FB：之間茶食器

時間：12:00-21:00(週二公休)

消費：低消為套餐一份

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【蘊泉庄】黃金泉暖湯療癒身心

到淡水旅遊除了賞櫻花、走逛老街，淡水河畔蘊泉庄的「琥珀黃金泉」更是不可錯過的特別體驗。泉源來自大屯山脈火成岩區，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，PH值7.6的中性溫泉色澤呈琥珀香檳色，泡完後肌膚滑膩還有著淡淡鹹味。除了「沐天澤」大眾裸湯，每間客房皆備有養生湯池，飯店亦提供一日遊的旅客泡湯輕食選擇，泡完湯品嚐蘊式木盒點心，是美食與湯泉雙重享受。

▲在沐天澤大眾裸湯充滿東方禪意的空間享受靜謐時光。（圖片提供：蘊泉庄）
▲在沐天澤大眾裸湯充滿東方禪意的空間享受靜謐時光。（圖片提供：蘊泉庄）
▲早餐可選擇中式或西式套餐，由專人送至房間。（圖片提供：蘊泉庄）
▲早餐可選擇中式或西式套餐，由專人送至房間。（圖片提供：蘊泉庄）
DATA

地址：新北市淡水區淡金路79巷18號

電話：02-2622-7888

網址：www.yunestatehotel.com

費用：雙人套房泡湯輕食專案，泡湯時間90分鐘，土舍套房3,000 +10%、水舍套房4,000+10%，提供兩人共食的蘊式木盒點心組

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