聯合國觀察團：馬立波過去1個月恐有數千人罹難

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聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）負責人包格納（Matilda Bogner）接受視訊訪問時表示：「我們確實認為馬立波可能有數以千計人死亡，且是平民死傷。」
她表示，觀察團手邊並沒有精確的估計，但正在努力蒐集更多資訊。
當地官員上週援引目擊者說法估計，有300人在3月16日馬立波劇院的轟炸中喪生，他們當時正在劇院內避難。
聯合國人權觀察團聲明指出，由於敵方行動導致報告延遲出爐，不過截至今天為止，觀察團證實在這場5週的衝突中，全烏克蘭有1179名平民遭到殺害，1860人受傷。
包格納上週在簡報會上表示，聯合國觀察人士已經接獲更多關於馬立波萬人塚的資訊，其中一座似乎容納了200具遺體。
包格納今天表示：「針對萬人塚，我們現在其實已經決定應該稱呼它為臨時墳場。」
她指出，這是因為「萬人塚」一詞可能意味犯罪受害者，然而在馬立波殞命的人則反映出各種原因造成的死亡。她說，目前不清楚這些臨時墳墓中是否埋有任何陣亡軍方人士。
紅十字國際委員會秘書長馬迪尼（Robert Mardini）今天另外接受路透社訪問時表示，委員會並未掌握馬立波劇院轟炸事件傷亡的「第一手資訊」。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110330