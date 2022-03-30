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義美高志尚接任國表藝董事長　李永得：盼開創新里程

▲「國家表演藝術中心」第三屆董監事人選，文化部已依規定報請行政院核定，今（30）日對外宣布由企業家高志尚接任第三屆國家表演藝術中心董事長。圖為國家兩廳院（圖／翻攝兩廳院臉書）
▲「國家表演藝術中心」第三屆董監事人選，文化部已依規定報請行政院核定，今（30）日對外宣布由企業家高志尚接任第三屆國家表演藝術中心董事長。圖為國家兩廳院（圖／翻攝兩廳院臉書）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-30 11:17:512022-03-30 11:30:07

「國家表演藝術中心」第三屆董監事人選，文化部已依規定報請行政院核定，今（30）日對外宣布由企業家高志尚接任第三屆國家表演藝術中心董事長。文化部長李永得表示，相信第三屆董監事能在既有的營運基礎上，持續擘劃活絡藝文，提升區域發展平衡，並整合更多企業資源投入臺灣表演藝術發展，接軌國際。
 
依《國家表演藝術中心設置條例》，國表藝董監事任期4年，第三屆董監事任期將自4月2日起至2026年4月1日止。李永得表示，特別感謝任滿兩屆的董事長朱宗慶，以及董監事的付出與奉獻，尤其近兩年面對疫情的衝擊，國表藝迅速因應，推出各項方案維持表演藝術界的動能，協助表演團隊度過困境。期盼第三屆董監事在既有營運基礎上，新任與續任董監事能夠經驗傳承，以各自領域的專業經驗，為國表藝帶來更多區域的聲音及視野，提升區域發展的平衡。
 
李永得進一步表示，國家表演藝術中心第三屆董事長高志尚，本身具有國際視野的音樂素養，過去不僅在企業經營方面追求卓越創新，打造出品牌形象鮮明的義美食品，平時亦善盡社會責任，長期關心台灣藝文展演；同時，高志尚過去四年擔任董事，非常熟悉國表藝的運作，相信在高志尚董事長的帶領之下，國表藝能夠整合更多企業資源，投入臺灣表演藝術發展，創造臺灣藝文的新里程碑。
 
第三屆其他14位董事，包括策展人及藝術家那高‧卜沌、國立台灣戲曲學院歌仔戲學系教授鄭榮興、國立台灣師範大學音樂學系退休教授林淑真、中國醫藥大學及亞洲大學董事長蔡長海、財團法人國家文化藝術基金會前執行長蘇昭英、國立台灣師範大學音樂系教授陳沁紅、國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授兼所長于國華、義守大學資深副校長及講座教授林麗娟、財團法人陳啟川先生文教基金會執行長陳建甫、財團法人奇美博物館基金會董事長郭玲玲、和大工業股份有限公司董事長沈國榮、教育部政務次長蔡清華、外交部政務次長曾厚仁、文化部政務次長蕭宗煌。
 
第三屆監事5位，包括國際通商法律事務所執行合夥律師陳玲玉、張敏玉會計師事務所執業會計師張敏玉、國立台北藝術大學戲劇學院退休教授楊其文、國立中山大學人力資源管理研究所教授陳以亨、文化部主計處處長劉明津。

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