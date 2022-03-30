老人小孩都適合！Novavax對Omicron具高度抗體中和能力

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此外，對於近期引起世界疫情的主要病毒株Omicron，Novavax也具有中和病毒防止感染之效益，近期發表的研究結果顯示，藉由施打兩劑Novavax基礎劑在14天後所產生的中和抗體即可以中和Omicron 以及其他早期變異株。
研究指出，在施打第三季加強劑28天後，抗體濃度可提高9.3倍，在年老族群亦有相近的免疫保護效果。青少年相較於成年成更可提高免疫反應2至4倍，此結果顯示Novavax對於此波由Omicron引起的世界流行再起可能是重要的疫苗施打選擇。
除了成年人外，在美國以及印度進行的以12至18歲青少年族群臨床試驗結果也顯示了Novavax對於年輕族群的有效保護。於印度的第II/III其研究初步報告了Novavax在青少年可有效引發新冠病毒抗體保護反映，而在美國的第III其臨床研究更顯示施打Novavax疫苗對於青少年可以達到8成的臨床保護力，且對於Delta變異株也有相同的效果。
陳秀熙說明，在目前以Omicron為主要流行病毒株的全球新冠肺炎疫情中，Novavax的科學實證提供了幾個疫苗保護的重要依據， 包含Novavax為次單位蛋白疫苗，也因此具有高度安全性；實證顯示在年長族群以其青少年族群皆可引發有效免疫保護反應且具有安全性；Novavax對於Omicrno變異株以及早期變異株皆具有高度抗體中和能力以及臨床保護效益，可以有效提高族群免疫；Novavax可做為青少年追加劑，以及75歲未施打疫苗群之疫苗選擇，以安全而有效的方式達到對Omicrion變異株提高防護與群體免疫之目的。