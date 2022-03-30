特企／籌辦夢想盃忙昏頭！夢多曝澡間離不開這一物

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原來就這麼簡單？維持髮量只需一個關鍵步驟！
夢多分享FB此文後，還開玩笑調侃自己「聽說健身會禿頭? 」，夢多和大家分享，原來他年輕時在日本念書，身邊同學都很愛打扮，保養頭皮為日本男性日常居家保養中的一環，認為男性除了顏值與髮量都要兼顧。
夢多表示，常聽人說健身會影響頭髮的生長，練出肌肉但沒了髮量的慘案層出不窮，而他本人長年健身保持體態，難免擔心影響髮量，也因日本朋友介紹「史丹佛醫學博士」開發的「多立寶養健髮液」，除了養成日常保養習慣以外，也讓他了解到使用正確的養髮液並且及早保養，才是維持髮量豐盈的關鍵。
夢多公開健身包必帶的長年愛用私物 沒有「它」不行！
夢多分享愛用私物的「多立寶養健髮液」，文中提到除了家中浴室之外，夢多會在平常健身包包也放一罐，多立寶的黑金色外型很低調，像時尚配件一樣一點都不尷尬。噴射式噴頭直達頭皮後確實吸收，也不影響後續的造型呈現。不黏膩、滲透快再加上無異味，搭配按摩舒緩僵硬的頭皮超療癒，讓人每天都用得很開心。
日本連續7年銷售No.1 蟬聯10年世界評鑑金獎 銷售突破600萬瓶
研究指出，頭皮老化速度是臉部的六倍，許多民眾大多發現本身頭髮已開始稀疏才要保養，養髮是持久戰，怕麻煩不是藉口，建議選擇正確產品長期使用，養髮效果自然指日可待。守住髮量，才能成為越老越帥氣的型男。
多立寶養健髮液的黑色外包裝更能襯托出印有質感燙金字樣，整體時尚大方，不只在日本網購平台上連續7年蟬聯銷售冠軍，實力派成分更連續10年榮獲世界品質評鑑大獎，全球熱銷超過600萬瓶。
「多立寶養健髮液」之所以能在百家爭鳴的日本髮品市場脫穎而出，關鍵在於成分含有兩大專利養髮因子。就像為頭皮補足玻尿酸一般，能幫助補充因日曬、老化流失的重要養分，達到活絡毛髮、強健髮根的功效。
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