中國外長談俄烏戰爭　王毅：選邊站隊不可取

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王毅在視訊會見上表示，中方對於烏克蘭戰火未平息感到痛惜。中方始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢、決定政策，一直以自己的方式，為推動局勢降溫、早日實現和平作出努力。中方願同國際社會繼續呼籲停火止戰、推動和談、防止大規模人道危機、打開通往和平大門。
王毅指出，中方立場很清楚，在戰爭與和平問題上，站在和平這一邊；在單邊制裁與對話談判間，站在對話這一邊；在拱火澆油與降溫滅火間，站在降溫這一邊。時間將證明，中國的立場是負責任且經得起歷史考驗的。
王毅提到，處理複雜的安全問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法。各國都有權獨立自主地決定自己的對外政策。冷戰思維、陣營對抗的老路在歐洲已行不通，選邊站隊、分裂世界的做法更不可取。制裁只會導致互相傷害，形勢更加複雜、矛盾更加激化；「讓非當事方的國家和人民為衝突埋單，既不公正，也不合法」。
王毅強調中歐必須保持經常性戰略溝通，增進相互理解、拓展合作共識，共同應對各種全球性挑戰，雙方要籌備好下階段高層交往，為雙方合作提供戰略指引。
波瑞爾在視訊會見上坦言，歐中關係當前面臨一些具體問題，歐方仍致力於改善提升雙邊關係。「我願重申，歐盟堅持一個中國政策，歐盟整體和所有成員國都不會也不應偏離這一立場」。歐中應加強相互理解，展現友好和合作精神，推動下階段高層交往取得積極成果。
波瑞爾說，烏克蘭戰火對歐盟和全球造成嚴峻影響，呼籲盡快停火止戰、開放人道主義走廊、不使用大規模殺傷性武器、防止規避制裁，希望中方為推動實現和平發揮重要作用。歐方不尋求改變俄羅斯的政治體制，不希望看到局勢升級，反對任何形式的新冷戰和陣營對抗。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110330