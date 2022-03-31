陳昇全新專輯籌備中　將於4月底舉辦春酒演唱會

不老頑童陳昇將在4月30日舉辦一年一度的春酒演唱會，並延續去年專輯及跨年演唱會主題，以「麗春」為名，於河岸留言西門紅樓展演館開唱。「陳昇&新寶島康樂隊 2022麗春 新樂園春酒演唱會」演唱會門票將於4月1日中午12點於KKTIX售票系統開賣，邀請歌迷好友相聚，一同共襄盛舉。陳昇表示：「這場春酒就像大型的家族聚會，想邀請昔日好友們，一起吃吃喝喝，再上台演出，和歌迷同樂。」
陳昇預告今年將發行全新第29張正規專輯，主題將以2005年歌曲〈夢河〉為概念，做盛大的改編，講述遭逢大災大難後的安逸生活，面對這混沌的世界，人們總是徜徉於虛實之間，呼籲大家不要在夢裡尋求答案，要抓住並活在現實。陳昇的專輯製作一如既往由親身創作出發，也和原班老友「新寶島康樂隊」一起完成作品。陳昇笑說：「這幾個重要老幹部是很挺的老朋友，總是隨call隨到，大家一起jam出新玩意兒，二、三十年來默契十足。」熱愛畫畫的陳昇也表示：「繪畫和音樂創作，都是在我書房的大桌子上完成的，對我來說，它們是共生共存的。」同個景色激發出不同靈感，陳昇也表示今年將繼續舉辦畫展，和大家分享繪畫作品。
自2020年，陳昇為了好好休養身心，保留更多時間和空間與自己相處；加上因疫情爆發，待在工作室的期間變長，於是跨足全力投入繪圖創作。陳昇近兩年接連舉辦畫展大獲好評，創作能量絲毫不減，更表示幾百張畫每一幅都不同，皆是自己的心血和故事。陳昇預計今年10月將再度與藝術家好友黃志偉和蕭言中攜手合作，在高雄美術館舉辦聯合畫展，並計畫於8、9月份率先展示自己新的的初胚畫作，也將開放民眾買畫。陳昇更難掩喜悅透露：「去年有賣掉8成的畫作，期盼今年作品也可以獲得青睞賞識。」
陳昇表示，運動健身已成為日常的一部分，每週至少一天揪車友全台到處騎車，途中經常遇上歌迷一起同樂歡唱。除騎車之外，近期更每天去游泳，持續從生活中找尋音樂創作靈感。而對於飲食，陳昇也十分講究，笑說他的辦公室就是個「大廚房」，閒暇之餘喜歡親自下廚，樂活度日。睽違一年，陳昇今年將在4月30日舉辦「麗春」春酒演唱會，繼續帶來音樂及藝術創作與舊雨新知見面，回饋一直以來相伴的歌迷。（編輯：薛羽彤）