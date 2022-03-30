南海熱低壓恐成今年第一個颱風？週末當心帶大量水氣擾台
才剛剛3月底，開始要有颱風生成了嗎？中央氣象局指出，今（30）日在南沙島附近海面上有一個熱帶性低氣壓生成，目前緩慢向西南西方向移動，由於這個熱低壓生成位置比較偏向陸地，研判短期內就會登陸中南半島，發展成今年第一個颱風機率較低，不過受到這個熱低壓水氣的間接影響，這個週末起的清明連假前兩天，全台各地雨勢恐怕會相當明顯，加上接近大陸冷氣團的冷空氣一併南下，預估整個週末全台各地都會相當濕冷，中部地區不排除有較大雨勢發生，提醒民眾安排清明連假活動要注意天氣變化！
氣象局預報員張承傳指出，今日有一道微弱鋒面掠過北部海面，不過在桃竹苗山區有局部短暫雷雨發生，其他地區都可見到陽光，但好天氣持續並不久，週四（3/31）鋒面快速通過之後東北季風增強，北部及東北部地區天氣稍微轉涼，預估白天高溫會降到攝氏24到25度，其他地區高溫仍有攝氏26到32度。週四下半天開始各地雨勢逐漸出現，花東地區有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中南部山區也有局部短暫雨。
張承傳說，週五（4/1）受到東北季風增強影響，北台灣天氣明顯偏涼，白天高溫僅剩攝氏17到18度，低溫也只有攝氏14到15度，和這幾天相比降溫約攝氏10度以上，感受寒意很明顯，中南部地區白天高溫仍有攝氏25到28度，但早晚低溫也會降到攝氏16到18度。降雨部分主要集中在迎風面的北部及東半部地區。
至於比較明顯的天氣變化將落在週末清明連假前兩天。張承傳說，週六（4/2）受到東北季風或大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，目前在南海的熱低壓提供源源不絕的水氣，導致週末全台不僅有雨，且中部地區可能有局部較大雨勢發生，北部地區低溫只剩攝氏14度左右，白天高溫也只有攝氏16到17度，整天都明顯偏冷，中部地區高溫也會跌破攝氏20度，僅剩攝氏16到19度，低溫約攝氏14到15度，南部及東部地區高溫則有攝氏20度左右，但跟這幾天相較感受溫差相當大，請民眾連假前兩天務必要做好保暖，外出記得攜帶雨具。
這波冷空氣及華南雲雨區影響預估到下週一（4/3）之後就會明顯趨緩，下週一白天起各地氣溫明顯回升，北部地區高溫回到攝氏20度以上，中南部地區高溫則有攝氏26到27度。連假後半段除了東半部地區有局部短暫雨之外，其他地區都是多雲到晴。