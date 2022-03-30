COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超暖！網驚見早餐店放送陽光糙米漿　力挺辛苦外送員

▲有外送員分享當日取餐，順便買自己的早餐，結果很幸運的拿到免費糙米漿，對早餐店的善意由衷感謝。（圖／資料照片）
▲有外送員分享當日取餐，順便買自己的早餐，結果很幸運的拿到免費糙米漿，對早餐店的善意由衷感謝。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-03-30 19:00:03

Dcard近日有網友分享，看到早餐店在送米漿，想跟著一起拿取卻被早餐店阿姨阻止，原因為非外送員不能拿，讓原PO直呼，改名「傅胖達」是不是就可以喝到了，該文一出意外引發話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此現象，許多網友紛紛留言「不管是不是外送員，看到都會很感動」、「感謝辛苦的外送人員，讓我們上班族也能吃到好吃的早餐，有你們真好~加油」、「送什麼都是店家的心意，只要是願意關心每天奔波的外送員都很值得支持一下，決定要用實際消費力挺店家。」

也有外送員分享當日取餐，順便買自己的早餐，結果很幸運的拿到免費糙米漿，對早餐店的善意由衷感謝。聽聞送米漿在網路引發網友熱烈討論，早餐店老闆也受訪表示：「很開心能讓更多人體恤外送員的辛苦，這次能跟統一陽光一起幫外送員補充氣力是一件很有意義的事。」

▲Dcard近日有網友分享，看到早餐店在送米漿，想跟著一起拿取卻被早餐店阿姨阻止。（圖／資料照片）
▲Dcard近日有網友分享，看到早餐店在送米漿，想跟著一起拿取卻被早餐店阿姨阻止。（圖／資料照片）
統一陽光糙米漿是使用優質糙米、保留外殼米糠和胚芽的營養，一直以來都是提供每日第一餐豐富活力的象徵。統一陽光糙米漿品牌方更表示「之前拍攝產品影片時，是參考外送員們每天送餐奔波的工作型態，也發現外送員常常沒能好好補充早上的營養與氣力就要上工，而影片中既然演出了餐廳老闆遞出暖心糙米漿的橋段，就乾脆將送暖橋段付諸行動。」

繼日前舉辦「陽光米早餐 糙級給力」活動，免費提供「飯糰+糙米漿的米早餐組合」慰勞foodpanda外送夥伴外，進一步與連鎖早餐店瑞麟美而美6間限定門市合作贈送500瓶統一陽光糙米漿，讓他們早晨更有氣力應付生活硬仗，雖然不能照顧到所有的外送員，但品牌仍希望以行動獻上心意。

▲想要力挺的消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿。（圖／資料照片）
▲想要力挺的消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿。（圖／資料照片）
想要力挺的消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿，在每個人在享受一早豐富營養糙米漿之餘，也能動動手指分享健康、傳遞溫暖。



統一陽光糙米漿 X foodpanda「陽光米早餐 #統一陽光糙米漿 糙級給力」活動連結：https://www.facebook.com/unisunshinelife/posts/5136054443129143

即日起陸續在7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK四大超商皆有優惠活動

瑞麟美而美　活動店家資訊

1.蘆洲國小店：新北市蘆洲區中正路102號

2.蘆洲民權店：新北市蘆洲區民權路131巷6號

3.五股凌雲店：新北市五股區凌雲路1段74號

4.松山饒河店：台北市松山區八德路4段789號

5.金龍國小店：新北市汐止中興路272號

糙米漿贈送數量有限，送完為止

超狂客人點「39公斤重」訂單！外送員冷曝內幕：擺明要騙

7成民眾叫過外送　foodpanda對上Uber Eats：最愛用這家

外送員丟「1星評價」嗆老闆！全場一看內容氣瘋：真丟臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀