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這座火山島小歸小，但它的旅遊元素可是相當豐富，光是島上所發現的植物就多達400多種，其中還有7種以基隆為命名，比如瀕危的基隆繩子草、基隆筷子芥等。島上的奇岩怪石、獨特的海蝕地形也多，甚至還有一座名為小基隆嶼的島礁。基隆嶼還有著濱海步道、燈塔步道2條主要步道，前者約460公尺長，後者長約740公尺可登行前往標高182公尺的基隆嶼燈塔。
來訪基隆嶼若兩條步道只能選一條走，建議一定要走燈塔步道，雖然一路陡升、走來讓人氣喘吁吁，但它的展望非常好，部份路段為稜線步道，峭壁、湛藍的海洋、翠綠的樹海，景色絕美極了。
基隆嶼今年的開島時間訂於4/1至10月31日開放民眾登島旅遊，每日登島人數總量管制僅約1200名，由基隆市政府統一由碧砂漁港的遊船業者，於基隆嶼觀光預約平台線上預約登島，目前經營這座離島的觀光船約有20幾艘，2合1、3合1、4合1等行程五花八門，費用為公定價，可參閱網站選擇。
景點資訊
基隆嶼觀光預約平台
網址：www.icellars.tw/keelungislandexp
費用：約2小時的二合一繞島+登島費用700元；3.5小時的三合一繞島+登島+登燈塔費用850元；約4小時的四合一繞島+登島+登燈塔+海上看象鼻岩費用1,050元
這篇文章 離島旅遊｜登火山島步絕美步道遠眺北海岸 想去這裡得預約還有人數限制 最早出現於 行遍天下旅遊網